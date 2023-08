﻿Das M’era Luna Festival: Die Schwarze Szene zeigt sich von ihrer schönsten Seite

Hildesheim. „Hier wird man nicht verurteilt, man wird einfach so akzeptiert, wie man ist“, sagen Franzi und Maurice (beide 32), die jedes Jahr zum M’era Luna Gothic-Festival nach Hildesheim kommen. Dort, so sagen sie, können sie sich ausleben, können ihre selbst angefertigten Kostüme, ihre Masken mitbringen und ganz sie selbst sein – und dabei all ihre Freunde aus der Szene wiedersehen: „Es ist wie ein großes, friedliches Familientreffen.“

Das Gothic-Festival ist – neben dem Wave-Gotik-Treffen in Leipzig – eines der größten Festivals der alternativen Musikszene. Es startete am Freitag recht entspannt mit einigen Lesungen. Am Samstag und am Sonntag spielen dann mehrere Bands – wie VV, In Extremo, Mono Inc., Subway to Sally und Joachim Witt – auf zwei verschiedenen Bühnen, während im Außenbereich Kleidung aus vielen alternativen Szenen geshoppt werden kann. Mehr als 25.000 Karten wurden bisher verkauft, für Tagesgäste sind noch Kontingente frei.

Wilde Kostüme – oft selbst gemacht

Franzi und Maurice kommen immer wieder aus dem Lipperland nach Hildesheim. Es sind nicht nur die Bands, die für sie wichtig sind (obwohl: „Projekt Pitchfork ist Pflicht“), es geht ihnen vor allem um die Atmosphäre und natürlich um die Outfits: „Wenn wir könnten, würden wir immer so aussehen“, sagt Franzi und lacht. Geht aber leider nicht – sie arbeit in der Justiz, er im öffentlichen Dienst – da müssen die kunstvollen Masken im Alltag leider zu Hause bleiben.

Selbst gemacht: Maurice und Franzi haben viel Arbeit in ihre Kostüme gesteckt – das Ergebnis kann sich sehen lassen. © Quelle: Tabea Rabe

Alte Hasen in der Szene sind Birgitt und Andreas. Das Paar erkennt man schon von Weitem in der Menge an seinen leuchtend lila-schwarzen, selbst geschneiderten Kostümen. „Wir sind seit den Achtzigern dabei, das M’era Luna ist für uns Tradition.“ Zum Glück ist die Strecke nach Hildesheim aus ihrer Sicht überschaubar, ihre Heimat Bad Oeynhausen sei nicht allzu weit entfernt.

Im Alltag nicht ganz so bunt: Andreas und Birgitt lieben ihre aufwendigen Kostüme, auf der Straße tragen sie aber lieber nur schwarze Kleidung. © Quelle: Tabea Rabe

Eine richtig lange Reise angetreten hat dagegen Zephirin. Der 34-jährige Franzose lebt eigentlich in Paris. Doch dort gebe es keine guten und großen Gothic-Festivals für ihn, sagt er. Also kommt er regelmäßig mit dem Zug nach Deutschland. Am Samstag ist er als Goth mit asiatischen Zügen – das Samuraischwert am Gürtel spricht für sich – unterwegs und feiert zusammen mit seiner internationalen Freundesgruppe die Schwarze Szene.

Mit asiatischen Zügen: Zephirin ist extra aus Paris angereist, um in Hildesheim mit Freunden zu feiern. © Quelle: Tabea Rabe

Lea (25) und Kay (31) tragen ganz besondere Outfits – ihre Hochzeitsgarderobe. Vor zwei Jahren gaben sie sich in den schwarzen Kostümen das Ja-Wort und zeigten damit, dass die Schwarze Szene eben nicht nur auf Festivals gelebt werden muss. Und nun demonstrieren sie, dass ein Brautkleid nach einmaligem Tragen nicht für immer im Schrank verschwinden muss.

Im Partnerlook: Lea und Kay zeigen ihre Hochzeitsoutfits. © Quelle: Tabea Rabe

„Es läuft relativ entspannt“

Die Gothic-Szene ist bekannt für ihr tolerantes Auftreten und ihre friedliche Art zu feiern. Kein Kostüm, keine Fantasie, keine Identität ist zu verrückt – alle sind auf dem M’era Luna willkommen. Zwei Sanitäter vom Arbeiter-Samariter-Bund bestätigen das: „Es läuft relativ entspannt. Meistens haben die Leute Kreislaufprobleme, oder sie brauchen mal ein Pflaster.“ Das Festival sei da kein Vergleich zu anderen Großveranstaltungen wie etwa Fußballspielen – Alkoholvergiftungen gebe es an diesem Wochenende in Hildesheim kaum, und Raufereien seien sowieso ganz selten.

Trotzdem gibt es seit 2017 ein besonderes Sicherheitskonzept – unter dem Titel „Wo geht’s nach Panama?“. Wer sich bedroht oder unwohl fühlt, kann jederzeit zum Infozelt kommen oder Crew-Mitglieder ansprechen und dort um Hilfe bitten. Viel los ist in „Panama“ zum Glück nicht. „In 99 Prozent der Fälle sind die Leute einfach überfordert und brauchen etwas Ruhe“, erklärt Jonas Rohde, Pressesprecher des Festivalveranstalters. Doch auch die restlichen 1 Prozent könnten dort immer auf Unterstützung hoffen.

Zum Glück kein Schlammfest

Geregnet hat es zum Glück am Samstag nur kurz, auch wenn die grauen Wolken immer wieder am Himmel hingen. Bei den schönen Kostümen wäre es schade gewesen, wenn sie, wie beim Metalfestival Wacken vor zwei Wochen, im Schlamm versunken wären.

