﻿Alle Jahre wieder schön: Das Adventskonzert des Mädchenchors

Hannover. Was kann man beim Kauf einer Karte für das Weihnachtskonzert des Mädchenchors Hannover in der Marktkirche schon groß verkehrt machen? Garantiert scheint zweierlei: hohe Qualität und Originalität – zwar gibt es an diesen Abenden ein paar Konstanten, aber in Routine erstarren sie offenbar nie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Diesmal spielte der Umgang mit dem Raum eine besonders große Rolle. Auch das ist nicht ganz neu, erreichte nun jedoch neue Dimensionen. Dass der Chor bereits singend auf- und am Ende des Konzerts auch wieder abtritt, hat Tradition, wobei Benjamin Brittens „Hodie Christus Natus Est“ der Dauerbrenner der Wahl ist. Ungewohnt freilich wirkt es, wenn die Sängerinnen die Bühne nach knapp zehn Minuten bereits wieder verlassen – um danach auf der Kirchenempore aufzutauchen. Wo sich nach der Rückkehr später wiederum der Nachwuchschor einfindet und in den Wechselgesang mit den älteren Kolleginnen begibt, sodass beide Chöre dem Publikum so etwas wie einen Live-Stereoeffekt bescheren.

Ungewöhnlicher Zwischenapplaus

Es geht aber noch umfassender. Zweimal umzingelt der Konzertchor die Besucher nachgerade, wobei die Interpretation von Margaret Rizzas „Veni, Lumen Cordium“ einige magische Momente entfaltet. Gewiss kein Zufall, dass gerade hier ein bei diesen Weihnachtskonzerten eher unüblicher Zwischenapplaus einsetzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Entsprechende Flexibilität ist auch von Chorleiter Andreas Felber gefordert, der schon mal von der Mitte des Kirchenschiffs aus dirigiert – seine Balance zwischen Präzision und Einfühlung leidet darunter nicht.

Delikate Schwebungen: Andreas Felber dirigiert den Mädchenchor Hannover in der Marktkirche. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Der instrumentale Teil der Konzerts liegt diesmal in der Händen von Marktkirchen-Organist Ulfert Smidt, der sich als Gesangsbegleiter und solistisch betätigt. Das Konzert ist auch logistisch durchdacht: Als der Konzertchor die Empore räumt, was nicht ganz geräuschlos abgehen kann, zieht Smidt in Mendelssohn-Bartholdys „Allegro in B-Dur“ alle Register.

Spannende Arrangements

Dass der Mädchenchor ohne jeden Stilbruch durch die Jahrhunderte springen kann, ist bekannt – hier klingt alte Musik heutig und neue traditionsbewusst. Da ist es letztlich nicht entscheidend, ob Leonhard Schröters „Josef, lieber Josef mein“ aus dem 16. Jahrhundert erklingt oder Eric Tuans 2010 komponierter „Cradle Song“ mit seinen delikaten Schwebungen und dem abrupten Anstieg der Lautstärke im Mittelteil. Und wenn Weihnachtsklassiker wie „Es kommt ein Schiff geladen“ oder „In Dulci Jubilo“ auf dem Programm stehen, werden sie in spannenden Arrangements präsentiert.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach der Zugabe kann sich das Publikum sogar ein wenig selbst applaudieren, denn angesagt ist ein gemeinsames Singen von „Tochter Zion“ – schön, dass es so etwas wieder gibt.

Am 8., 9. und 10. Dezember, jeweils um 20 Uhr präsentiert der Knabenchor Hannover gemeinsam mit London Brass sein Adventprogramm in der Marktkirche.

Von Jörg Worat