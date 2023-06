﻿Das Junge Sinfonieorchester wird 60 – und bekommt einen neuen Namen

Kostenfrei bis 18:40 Uhr lesen

Niedersachsen

Erziehermangel: CDU will Betreuungsstandards in Kitas senken

Die CDU-Landtagsfraktion wirft der rot-grünen Landesregierung Untätigkeit in der Kita-Krise vor und will einen eigenen Gesetzentwurf ins Parlament einbringen. Für die Betreuung in Randzeiten sollen auch Assistenzkräfte zugelassen, die Zeiten für die Vertretungsregelungen ausgeweitet werden.