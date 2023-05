﻿Hans Klok begeistert mit „Live from Las Vegas“ im Theater am Aegi

Zaubershow im Hannover

Vorübergehend eingesperrt: Illusionist Hans Klok während seiner Show „Live From Las Vegas“ in Hannover im Theater am Aegi.

Hans Klok ist mit seiner Show „Live from Las Vegas“ in Hannover zu Gast. Und beweist, dass er immer noch viel drauf hat. Der Illusionist präsentiert in seiner temporeichen Show auch ein paar Gäste der Spitzenklasse. Nur Nummer hat gefehlt – die Begründung dafür ist etwas verzaubert.

