﻿Maiken Nielsen liest in Herrenhausen aus „Die Frau, die es nicht mehr gibt“

Hannover. Wer ist Mado? Die Frage beschäftigt die junge Hamburger Fotografin Alex, die es nach dem Abitur Mitte der Achtziger in die Provence verschlägt. In einen Mikrokosmos aus Künstlern, Intellektuellen und Menschen, die dort untergetaucht sind. Zu ihnen gehört auch Mado, über die man zu Beginn von Maiken Nielsens Roman „Die Frau, die es nicht mehr gibt“ nichts weiß. Mado spricht konsequent nicht über ihre Vergangenheit. Sie gehört zu einer Gruppe von Straßenkünstlern, mit denen sich Alex anfreundet.

Kleine Abenteuer

In ihrem Buch beschreibt die Autorin auf unterhaltsame Weise das Leben dieser Straßenkünstler. Kleine Abenteuer, waghalsige und nicht immer ganz legale Aktionen, an denen sich bald auch Alex beteiligt. Und immer dabei ist Mado, die sich in der Öffentlichkeit gerne mit einer Maske tarnt. Doch nicht nur in der Öffentlichkeit scheint sie eine Maske zu tragen. So erfährt der Leser erst nach und nach Details aus ihrem Leben, die ihr seltsames Verhalten erklären. Gerade daraus bezieht der rätselhafte Roman seine Spannung.

Maiken Nielsen: „Die Frau, die es nicht mehr gibt“. Verlag Hermann Leins. 448 Seiten, 24 Euro. Die Autorin liest am Sonntag, 11. Juni, 12 Uhr im Gartentheater der Herrenhäuser Gärten.

