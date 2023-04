﻿Zwischen Moshpit und Handylichtern: Majan begeistert im Capitol

Hannover. Nebel. Strobo. Schreie. Auf der Bühne die Silhouette des Künstlers mit Sticks in der Hand. Es dröhnen die ersten Klänge von „Played-A-Live“ von Safri Duo aus den Boxen. Das Publikum reagiert sofort, jubelt und streckt die Handys in die Höhe. Majan trommelt weiter – das Licht bleibt immer länger bei ihm. Er lächelt breit: „Die größte Show der Tour. Ich bin fucking gehypt.“ Die gute Laune und die Lust auf den Auftritt glaubt man dem 23-Jährigen sofort – und sie färbt auch auf das Publikum ab, das kaum älter als er sein dürfte.

Mit den schnellen Beats seiner ersten Songs „Brille auf/Kate Moss“ und „Vodka Fanta“ bringt er die Menschenmenge – und sich selbst – zum Beben. Der erste Moshpit bildet sich. Textsicher rappen die mehr als 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer von Beginn an mit.

Majan zeigt verschiedene Facetten

Marian Heim, wie die Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, schafft mit seiner Band den Spagat zwischen Gute-Laune-Musik und melancholischen Tönen. Mal hüpft er im ersten Showdrittel auf der Bühne herum und rappt Doubletime ins Mikrofon, dann sitzt er am Klavier und kreiert er eine Gänsehautatmosphäre – und der Mann mit dem lockigen Pferdeschwanz und dem weißen Oversized-Shirt wird für all das lautstark von seinen Fans gefeiert.

Mit einem bunten Potpourri: Majan begeistert die mehr als 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer beim Konzert im Capitol. © Quelle: Tobias Woelki

„Mein persönlicher Henning-May-Moment“

In ein Genre kann man Majan nicht stecken – klassische Popsongs, Raptracks, elektronische Klänge und nackte Balladen am Klavier sind in seinem Potpourri. Er überzeugt bei seinem ersten Auftritt in Hannover aber vor allem durch die einfachen und ehrlichen Texte, die funktionieren. Er singt von der Vorfreude auf den Sommer und von seinem Leben, aber vor allem von Schmerz, zerbrochenen Familien und Liebeskummer – und das mit einer tiefen, fast rauchigen Stimme. „Brech’ unser Herz, mach’ es uns schwer. Tret’ noch mal drauf, bis ich glaubе, wir sterben. Und sag’ dann dem Krankеnwagen, er soll langsam fahr’n“ – gefühlvoll intoniert er seinen Song „Krankenwagen“ am Klavier und wird dabei von zahlreichen Handylichtern und einem Chor aus dem Publikum begleitet. „Das ist mein persönlicher Henning-May-Moment an diesem Abend“, sagt er und lacht.

Majan im Capitol. © Quelle: Tobias Wölki

In den rund eineinhalb Stunden spielt er neben Songs aus seiner neuen, gefühlvollen EP „Für jeden aber nicht für dich“ unter anderem auch das Lied, mit dem für ihm im März 2019 alles anfing. „Das ist fast der wichtigste Track auf dieser ganzen verrückten Reise“, kündigt er die Erfolgssingle „1975“ an, die er mit Rap-Star Cro einspielte. Den Refrain muss er dabei gar nicht performen – die Menge übernimmt das für ihn. Zum Schluss vollkommene Ekstase. Zu seinem Lied „Lonely“ springt das komplette Capitol. „Unfassbar. Meinen Dank Hannover.“ Und dieser Dank beruht, dem abschließenden Applaus nach zu urteilen, auf Gegenseitigkeit.