﻿Måneskin geben einziges Deutschland-Open-Air in Hannover

Kostenfrei bis 14:32 Uhr lesen

Hemmingen

Es wurde zum Saisonschluss noch mal richtig voll: Im Freibad in Hemmingen-Arnum tummelten sich am Sonntag nicht nur Hunde in dreistelliger Zahl. Das gute Wetter lockte auch viele zweibeinige Badegäste ohne tierische Begleitung an.