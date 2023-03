﻿Exklusiv: Måneskin spielen im September auf der Expo-Plaza in Hannover

Die derzeit heißeste Rockband des Planeten kommt nach Hannover: Måneskin spielen am 3. September auf der Expo-Plaza – es ist das einzige Open-Air-Konzert in Deutschland im Rahmen der aktuellen Tour der Italiener.

Hannover. Sie sprengen Gender- und Sprachgrenzen. Sie verkaufen weltweit die Arenen aus. Und sie haben im Rahmen ihrer aktuellen „Loud Kids Tour Gets Louder“-Tour gerade einmal zwei umjubelte Konzerte in Deutschland gegeben, in Berlin und in Köln. Jetzt legen Måneskin nach. Für ein einziges Open-Air-Konzert kehren sie nach Deutschland zurück: Es findet am 3. September auf Hannovers Expo-Plaza statt.

„Wir sind begeistert, dass unsere ,Loud Kids‘-Tour sooooo viel lauter geworden ist – und das weltweit“, gibt die Band dazu bekannt. „Wir haben uns entschieden, ein weiteres Konzert für die Fans in Deutschland zu spielen, die keine Tickets mehr bekommen konnten.“

Måneskin in Hannover: Volles Programm auf der Plaza

Das Quartett (Sänger Damiano David, Gitarrist Thomas Raggi, Bassistin Victoria De Angelis und Schlagzeuger Ethan Torchio) hat sich seit seinem überraschenden ESC-Sieg 2021 zur wohl heißesten Rockband des Planeten entwickelt und mit wöchentlich 27 Millionen Hörern bei Spotify auch zu einer der erfolgreichsten. Die Konzerte in Köln und Berlin waren im Nu ausverkauft.

Nun sind sie ein weiterer Höhepunkt in einem Jahr ohnehin ungewöhnlich vieler Konzerte auf der Expo-Plaza in Hannover. Dort stehen an: Def Leppard & Mötley Crüe (3. Juni), Apache 207 (10. Juni, ausverkauft), „Heroes“-Festival (18. und 19. August), Deichkind (25. August), AnnenMayKantereit (26. August), Broilers (1. September) sowie NDR-2-Plaza-Festival und N-Joy-Starshow am 8. und 9. September.

Der sogenannte Presale für das Måneskin-Konzert beginnt am Donnerstag, 16. März, um 10 Uhr, der reguläre Vorverkauf im HAZ/NP-Ticketshop am Sonnabend, 18. März, um 10 Uhr. Die normalen Stehplatzkarten kosten 67,35 Euro, die im „Golden Circle“ vor der Bühne 85,75 Euro. Es werden auch VIP-Tickets zur Verfügung stehen.