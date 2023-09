﻿Manga Day: Buchhandlungen verteilen Gratisproben

Hannover. Wer am Sonnabend in den Bannkreis einer Buchhandlung gerät, könnte mit einem japanischen Comic, dem Manga, nach Hause kommen. Denn am 16. September findet der zweite Manga Day statt. 800.000 Freiexemplare aus acht Verlagen werden im deutschsprachigen Raum in rund 1200 Läden und Bibliotheken verteilt. Auch Buchhandlungen in Hannover machen mit. 

Seit rund 30 Jahren bemüht man sich in Fernost um internationale Vermarktung. Mit Erfolg: Manga dominierten heute weltweit alle Comicmärkte, sagt Joachim Kaps, Gründer des Hamburger Verlags Altraverse. Sie sind auch vorherrschend auf dem deutschen Markt, wo sie als am schnellsten wachsende Sparte im Buchbereich gelten.

Doch was heißt eigentlich „japanische Comics“? Schaut man sich um auf der Bücherliste zum Manga Day, begegnen einem deutschsprachig anmutende Autorennamen. Und ein Titel wie „Children of Grimm“ verweist auch nicht auf genuin japanische Bezüge. Autor Aljoscha Jelinek und Zeichnerin Blackii haben den Band bei Altraverse veröffentlicht. Es geht um die Kinder Grimms, die Märchenhelden, und Boy, der gern wäre wie sie – und seinem Traum folgt. Auch hierzulande können also Mangas entstehen. Auf die Merkmale kommt es an.

„Es gibt eine bestimmte Stilistik, häufig große Augen“, sagt Jelinek und erinnert an frühe Manga- oder Anime-Figuren wie „Heidi“ oder „Sailor Moon“. Inhaltlich treffe man im Gegensatz zum frankobelgischen Comic meist auf komplexere Erzählstrukturen und eine psychologische Entwicklung der Figur, ergänzt Blackii. „In Asterix steckt nicht gerade viel Character Development.“

Junge Leser, hohes Erzähltempo

Während in Europa der Comic zur Kunst wurde und US-Verlage, wie Kaps es formuliert, „alternde Superhelden-Fanboys“ bedienten, sei der Manga in eine Lücke gestoßen. Er bedient junge Leser zu erschwinglichen Preisen mit höherem Erzähltempo und einer an visuelle Medien angepassten Ästhetik. Kaps: „Man vergisst es heute, aber damals haben MTV, Computergames und das Web unsere Bildrezeption verändert. Manga waren das Comicpendant zu dieser Entwicklung.“

Manga rütteln am Verlagsgeschäft und drängen auf digitale Plattformen. Der Impuls kam nicht aus Japan, sondern aus Korea, wo eine auch mit Staatsgeldern aufgebaute Comicindustrie sogenannte Webtoons entwickelt. Gelesen wird online. Teile der Serien lassen sich gratis anlesen, Folgekapitel per Bezahlung. „Das spielt auf Schulhöfen eine große Rolle“, sagt Kaps. „Zum Stöbern ist es optimal.“ Zum Teil werden Plattform-Storys im Nachgang verlegt. Kaps: „Das Buch wird fast zum Merchandiseartikel der Serie.“

