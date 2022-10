﻿Kalter Hauch: Marco Goeckes großer Ballettabend „A Wilde Story“ an der Staatsoper

Die Feuerwehr Hannover ist in der Nacht zu Sonnabend zu einem Tiefgaragenbrand ausgerückt. Im Roderbruch standen Müll und Unrat in Flammen, der Rauch stieg bis in den 13. Stock des Wohnblocks auf. Das hielt einzelne Mieter dennoch nicht davon ab, sich unnötig in Lebensgefahr zu begeben.