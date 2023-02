Hundekot-Affäre: Marco Goecke muss Staatsoper Hannover verlassen

Hannover. Nach seinem Hundekot-Angriff auf die Journalistin Wiebke Hüster am Sonnabend hatte Hannovers Ballettchef Marco Goecke zunächst Hausverbot am Staatstheater Hannover und wurde „bis auf Weiteres“ von seinen Aufgaben suspendiert. Nun ist klar, dass er nicht mehr an das Haus zurückkehren wird: Man trenne sich „im gegenseitigen Einvernehmen“ mit sofortiger Wirkung sagte Opernintendantin Laura Berman am Donnerstagmittag bei einer Pressekonferenz im Ballhof.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bereits am Mittwoch war bekanntgeworden, dass die Oper sich dauerhaft von Goecke trennen wird. Unklar war nur noch, in welcher Form das geschehen würde – im Raum stand offenbar auch eine fristlose Kündigung, die rechtlich aber komplizierter gewesen wäre.

„Ein rücksichtsvoller Mensch“

Berman entschuldigte sich zunächst noch einmal bei Hüster und sagte, es sei sofort klar gewesen, dass Goecke nicht als Ballettdirektor tragbar war. Man habe aber Zeit gebraucht, um eine richtige Lösung für die Trennung zu finden. Die jetzige Lösung vermeide einen möglichen Rechtsstreit und damit verbundene Kosten. Wichtig sei zudem gewesen, mit dem Ensemble der Tänzerinnen und Tänzer zu sprechen, die nun weiter in Hannover arbeiten sollen. Die Leitung übernimmt kommissarisch Goeckes bisheriger Stellvertreter Christian Blossfeld.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Welche finanzielle Verabredung es mit Goecke jetzt gibt, wollte Berman nicht sagen: Es sei in diesem Punkt in dem Abfindungsvertrag Stillschweigen vereinbart. © Quelle: Christophe Gateau

Auf die Frage, ob möglicherweise gesundheitliche Probleme des Choreografen eine Rolle bei dem Angriff gespielt hätten, sagte Berman, Goecke habe in der Öffentlichkeit wiederholt über seine psychischen Probleme gesprochen. Er sei selbst für seinen gesundheitlichen Zustand verantwortlich, die Staatsoper habe aber versucht ihrer Fürsorgepflicht gerecht zu werden.

Welche finanzielle Verabredung es mit Goecke jetzt gibt, wollte Berman nicht sagen: Es sei in diesem Punkt in dem Abfindungsvertrag Stillschweigen vereinbart. Grundsätzlich zahle die Staatsoper allerdings „bescheidene Gagen“: „Wegen des Geldes ist er nicht nach Hannover gekommen.“

Weitere Zusammenarbeit möglich

Die Intendantin hob auch die Qualitäten ihres ehemaligen Ballettdirektors hervor: Er habe sowohl als Choreograf als auch als Vorgesetzter herausragende Arbeit geleistet. Er habe sich bis zu seinem Angriff als ein Mensch erwiesen, der stets mitfühlend, rücksichtsvoll, humorvoll und gelegentlich sehr verletzlich sei. Berman schloss nicht aus, künftig wieder mit Goecke zusammenzuarbeiten. Derzeit sei das aber nicht vorstellbar.

Ein Bild aus der Zeit der unbeschwerten Zusammenarbeit: Ballettdirektor Marco Goecke und Intendantin Laura Berman bei einem Pressegespräch im Jahr 2020. © Quelle: Samantha Franson

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit dem Aufbau des hannoverschen Ensembles und mit seinen Choreografien habe er künstlerisch stets überzeugt. „Seine Werke stehen in keinem Zusammenhang mit dem Geschehen und bleiben im Repertoire des Staatsballetts“, sagt Berman.

Goecke hatte während einer Vorstellungspause am Sonnabend im Foyer des Opernhauses in Hannover die Journalistin der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ mit Hundekot beschmiert. Zuvor hatte er ihr vorgeworfen, immer „schlimme, persönliche“ Kritiken zu schreiben. Drei Tage nach seiner Hundekot-Attacke entschuldigte sich der Ballettchef öffentlich – machte der betroffenen Journalistin aber zugleich weitere Vorwürfe. Diese reagierte entrüstet.

Lesen Sie auch

Goeckes Verhalten löste international Empörung aus. Zugleich gab es Stimmen, die sich für den Erhalt seiner Arbeiten auf den Bühnen einsetzten. Er begrüße es, dass es Signale von wichtigen Bühnen gebe, Goeckes Stücke im Spielplan zu halten, sagte der Geschäftsführer des Dachverbands Tanz Deutschland Michael Freundt. Auch in Hannover sollen Goecke Choreografien nun weiter gezeigt werden.