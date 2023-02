﻿Nach Hundekot-Eklat: Marco Goecke entschuldigt sich – und macht Kritikerin erneut Vorwürfe

Nach seiner Hundekotattacke auf die Kritikerin Wiebke Hüster am Sonnabend in der Staatsoper Hannover hat der Ballettdirektor Marco Goecke sich bei der Journalistin entschuldigt – und zugleich Anschuldigungen gegen sie erhoben.

Hannover. Nach seiner Hundekotattacke auf die Journalistin Wiebke Hüster am Sonnabend hat Hannovers Ballettdirektor Marco Goecke sich am Dienstag in einem offiziellen Statement entschuldigt: „Ich möchte mich bei allen Beteiligten, an erster Stelle bei Frau Hüster, für meine absolut nicht gutzuheißende Aktion aufrichtig entschuldigen“, heißt es in dem Schreiben, das seine Agentin veröffentlicht hat. „Im Nachhinein wird mir klar bewusst, dass dies eine schändliche Handlung im Affekt und eine Überreaktion war.“

Marco Goecke: Vorwürfe gegen Wiebke Hüster

Zugleich setzt Goecke auch zu seiner Verteidigung an. Es sei gerade in der für das Theater schwierigen Nach-Corona-Zeit angebracht, „eine gewisse Form der destruktiven, verletzenden und den gesamten Kulturbetrieb schädigenden Berichterstattung zu überdenken“. Damit zielt Goecke auf die Arbeit von Hüster, von deren Kritiken in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ er sich über viele Jahre verletzt gefühlt habe. Goecke spricht von Beleidigung, Verunglimpfung, Mobbing und Geschäftsschädigung. Das habe er nicht „alles schweigend hinnehmen“ können.

Als Erklärung für seine Attacke verweist er auf seine nervliche Belastung durch zwei kurz aufeinander folgende Premieren. Der Angriff habe „die Grenzen vertretbarer Formen des Nicht-Schweigens ohne Zweifel weit überschritten“. Er bitte um Verzeihung dafür, dass ihm „letztlich der Kragen geplatzt“ sei. „Ich bitte aber auch um ein gewisses Verständnis zumindest für die Gründe, aus denen dies geschehen ist.“