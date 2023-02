Nach seiner Hundekotattacke auf die Kritikerin Wiebke Hüster am Sonnabend in der Staatsoper Hannover hat der Ballettdirektor Marco Goecke sich bei der Journalistin entschuldigt – und zugleich Anschuldigungen gegen sie erhoben.

Hannover. Nach seiner Hundekotattacke auf die Journalistin Wiebke Hüster am Sonnabend hat sich Hannovers Ballettdirektor Marco Goecke am Dienstag in einer offiziellen Stellungnahme entschuldigt: „Ich möchte mich bei allen Beteiligten, an erster Stelle bei Frau Hüster, für meine absolut nicht gutzuheißende Aktion aufrichtig entschuldigen“, heißt es in dem Schreiben, das seine Agentin veröffentlicht hat.