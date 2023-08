﻿„Ich habe immer versucht, ein guter Mensch zu sein“: Marco Goecke spricht über die Hundekot-Attacke – und seine Pläne

Weiterlesen nach der Anzeige

Herr Goecke, wie geht es Ihnen?

Die ersten Monate nach dieser Geschichte waren nicht so einfach. Aber ich habe mich inzwischen sehr beruhigt und bin zu mir gekommen. Ich bin an einem Punkt im Leben, an dem ich alles erreicht habe, was ich machen wollte. Das Gute an der Zeit jetzt ist, dass ich in Ruhe herausfinden kann, was ich noch machen will.

Haben Sie schon etwas gefunden?

Ich muss kein Stück mehr in New York machen, das habe ich schon gemacht. Es geht darum, vielleicht etwas Gutes, Kleines zu finden und mich noch einmal selbst zu erfinden. Das ist eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Was mich aber betroffen macht: Ich habe immer versucht, gerade in der Arbeit ein guter Mensch zu sein. Ich habe alle Frustration in mich gefressen und nie an andere ausgegeben. Ich bin entsetzt und traurig, dass ich mit einer solchen Tat nun auch Teil des Schlechten bin.

Marco Goecke: „Bei mir waren die Lampen erloschen“

Wären Sie froh, wenn es Ihre Attacke nicht gegeben hätte?

Ja, natürlich wäre ich froh. Ich bin aber in einem Alter, in dem ich versuche, nichts, was ich Leben gemacht habe, zu verneinen. Das wäre unfair mir selbst gegenüber. Ich finde die Sache nicht gut, aber ich versuche, meine Biografie zu akzeptieren. Das müssen wir alle. Nur meine Sachen stehen halt in der Zeitung. Schön wäre es, wenn es nicht passiert wäre. Allerdings wüsste ich dann nicht, wo ich heute stehen würde mit dem Burn-out, den ich hatte.

Es ging also nicht nur um den Konflikt zwischen Künstler und Kritikerin: Sie waren an einem Punkt, an dem alles ein bisschen viel war, oder?

Erfolg, Applaus und Preise sind ja nicht nur etwas Positives: Es hat auch einen Preis, auf so einem Niveau und mit solchem Druck zu arbeiten. Da waren bei mir die Lampen sicherlich langsam erloschen, weil ich das körperlich und psychisch nicht mehr so konnte. Es ist tragisch, was passiert ist, und auch zu bereuen. Aber es ist gut, dass ich jetzt nicht einfach so weitermache.

Ausgezeichnet: Im Oktober 2022 erhält Marco Goecke (Mitte) in Essen den Deutschen Tanzpreis. © Quelle: Ursula Kaufmann

Wie geht es denn weiter?

Die Anfragen für die alten Stücke kommen langsam zurück, auch von den Häusern, die direkt danach zunächst abgesprungen waren. Im kommenden Jahr mache ich ein neues Stück an der Staatsoper in Prag. Jetzt im Oktober gibt es dort schon ein altes Stück von mir, danach gehe ich nach Zürich. Das Nederlands Dans Theater zeigt meine Stücke wieder und hier in Hannover wird auch weitergespielt: Im September kommt die Wiederaufnahme von „A Wilde Story“ – da werde ich vorher sicher an das Haus zurückkommen und weiter daran arbeiten.

Vor der Auflösung Ihres Vertrages hatten Sie Hausverbot an der Staatsoper. Das gilt nicht mehr?

Nein, das gilt schon lange nicht mehr. Ich war aber noch nicht wieder im Haus, ich konnte das nicht. Jetzt werde ich aber bald wieder proben und vielleicht noch mal mit dem Publikum Kontakt haben, das uns hier immer sehr unterstützt hat.

Wiederaufnahme im September: Szene aus Marco Goeckes „A Wilde Story“ mit Louis Steinmetz (links) und Conal Francis-Martin an der Staatsoper Hannover. © Quelle: Bettina Stöss

Sie haben einmal gesagt, wenn Sie als Pianist oder Schriftsteller so erfolgreich wären wie als Choreograf, wären Sie finanziell längst sorgenfrei. Wie groß sind Ihre Sorgen jetzt?

Im Moment reicht es zum Leben. Zum Arbeitsamt muss ich nicht. Natürlich ist es freischaffend etwas anderes als mit einer Festanstellung.

Bleiben Sie in Hannover wohnen, oder ziehen Sie weg?

Jetzt, da ich weniger im Theater bin, konnte ich mich viel mehr auf die Stadt und die Menschen hier einlassen. Hannover ist mehr Zuhause geworden, als ich eigentlich dachte. Klar, werde ich irgendwann wegziehen, aber ich wüsste im Moment gar nicht, wohin. Ich bin sehr dankbar, dass vom Publikum trotz einer solchen Schandtat so viel Positives zurückgekommen ist. Wegen der vielen Arbeit habe ich vorher gar nicht richtig gemerkt, was hier gewachsen ist mit dem Publikum, mit dem Haus und den tollen Tänzerinnen und Tänzern. Es ist traurig, dass das zu Ende ist, aber ich hoffe, dass eine Verbindung mit Hannover bleibt.

„Es ist meine erste Pflicht als Mensch, mich um meinen alten Hund zu kümmern“: Marco Goecke mit Gustav auf der Bühne der Staatsoper. © Quelle: HAZ

Goecke über Hundekot-Attacke: „Mit einer Ohrfeige wäre ich nicht in der Tagesschau gelandet“

Wie war es direkt nach Ihrer Attacke? Haben Sie allein in Ihrer Wohnung abgewartet oder sind Sie erst mal aus der Stadt geflohen?

Ich war nur im April einmal in Prag, weil ich da ein Casting machen musste. Da war ich aber noch ziemlich wackelig. Ich habe es immer genossen, Single zu sein. Aber in dieser Zeit habe ich schon gedacht, es wäre schön, wenn ich jemanden an meiner Seite hätte, der mich ein bisschen beschützt und sagt, wir schaffen das. Ich musste das ja auch alles meiner Familie erklären. Meine Mutter wohnt in einem kleinen Dorf in der Nähe von Koblenz. Als die „Bild“-Zeitung meinen Hund Gustav und mich auf der Titelseite hatte, hat mein Schwager alle Zeitungen in dem Dorf aufgekauft, damit meine Mutter nicht doch irgendeinen Schaden davon kriegt, wenn einer damit vor ihrem Fenster steht.

Die mediale Aufmerksamkeit für Ihre Geschichte war riesig.

Ja, es war nicht zu glauben. Ich war abends in der „Tagesschau“ neben Putins Gräueltaten. Ich denke, die große Aufmerksamkeit liegt an der Wahl der Waffe – mit einer Ohrfeige wäre das nicht im Fernsehen gelandet. Wenn ich ein Glas Wein in der Hand gehabt hätte und nicht zufällig das von Gustav, weil er sehr alt ist und gerade gemacht hat hinter der Bühne, wäre das nirgendwo angekommen.

Zur Person Marco Goecke ist 1972 in Wuppertal geboren und einer der führenden Choreografen der Welt. Von 2019 bis 2023 war er Ballettdirektor an der Staatsoper Hannover. In einer Pause bei der Premiere des Stücks „Glaube Liebe Hoffnung“ im Februar 2023 hat er der FAZ-Tanzkritikerin Wiebke Hüster Kot seines Dackels Gustav ins Gesicht geschmiert. Hüster erstattete Anzeige, das Ermittlungsverfahren läuft noch. Wenige Tage nach der Attacke einigten sich die Staatsoper und Goecke auf eine sofortige Auflösung seines Vertrags als Ballettdirektor, Nachfolger wird sein bisheriger Stellvertreter Christian Blossfeld. Goeckes Stücke sind in Hannover weiter zu sehen. Am Sonnabend, 23. September, ist die Wiederaufnahme seines Balletts „A Wilde Story“ angesetzt.

Wie alt ist Ihr Hund denn?

15 Jahre und zwei Monate: Das ist die Zeit, wo es immer weniger wird, und ich für jeden Tag dankbar bin. Dinge wie Applaus und Ruhm sind da ganz weit weg.

Haben Sie immer schon Hunde gehabt?

Nein, das kam aus einer Partnerschaft heraus, wir hatten Gustav zwei Jahre zusammen, seither habe ich ihn allein: Er ist ein Scheidungskind. Als ich ein Kind war, hatten wir allerdings schon einmal einen Dackel. In den Siebzigern war das ja ein ziemlicher Modehund. Gustav ist jetzt wie ein Kind. Als ich hier die Stelle als Ballettdirektor angenommen habe, habe ich gesagt, dass ich einen älteren Hund habe, und dass der im Zweifel Priorität hat. Es ist meine erste Pflicht als Mensch, mich um ihn zu kümmern im Alter: Das ist mir gerade das Wichtigste.

