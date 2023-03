﻿Marco-Goecke-Premiere ohne Marco Goecke: Das Staatsballett probt für die Ostertanztage

Hannover. Dass dieser Titel mal so eine Aktualität bekommen würde: „Walk the Demon“ heißt des nächste Stück von Marco Goecke, das in der Staatsoper Premiere hat, zu den Ostertanztagen. Er will in dem Stück mit seinem Dämon spazieren gehen, das verspricht der Titel, und sein Dämon hat ihn nach dem Hundekot-Eklat nun dahin geführt, wo er sich gerade befindet, in einer Verbannung vom Tanzgeschehen.

Die Proben für das Stück jedenfalls laufen in der Staatsoper auf Hochtouren. Am 2. April ist Premiere. Der „Demon“ ist Teil des Dreierabends unter dem bezeichnenden Titel „Spiel des Lebens“ – alles in bewährter Weise: zwei Uraufführungen von jungen Choreografen, dazu der aufgefrischte Klassiker von Goecke.

Eine Zeit des Runterkommens

Was macht Marco Goecke gerade? „Er lebt noch in Hannover, geht mit seinem Hund viel in der Eilenriede spazieren“, sagt Christian Blossfeld, der stellvertretende Direktor des Staatsballetts, der viel mit dem geschassten Choreografen telefoniert. „Er will im Moment keine Öffentlichkeit und denkt viel über sich nach und was er angerichtet hat.“ Für ihn sei die jetzige Zeit eine des „Runterkommens“. Er gehe in sich, reflektiere übers Aufhören, Weitermachen, die Vergangenheit – und genieße die Ruhe.

Nun wird es auch nichts mit der kleinen Sensation: Marco Goecke sollte in Hannover, so wollte es Intendantin Laura Berman, seine erste Oper inszenieren, eine abendfüllende „Opernballettproduktion“, wie es Blossfeld umschreibt. Was wäre das denn gewesen? „Das bleibt erstmal geheim.“

Marco Goecke wird ersetzt

Und wie ist das, wenn der Chef nicht selbst choreografiert? Marco Goecke hat schließlich Hausverbot an der Staatsoper, darf den Probensaal nicht mehr betreten. „Das bereitet uns keine Probleme“, so Christian Blossfeld, üblich sei sowieso, dass der Meister nur in Ausnahmefällen noch einmal korrigiert. Die Tanzmeisterin Ralitza Malehounova wird „Walk the Demon“ einstudieren. Die belgische Tänzerin, die an der Royal Ballet School von Antwerpen ausgebildet wurde und auch selbst erfolgreich choreografiert, hat schon intensiv mit Marco Goecke kooperiert.

Sie kennt seinen Stil, ist mit dem Stück zutiefst vertraut und arbeitet als Choreologin, hat deshalb die Tanzsprache gleichsam mitstenografiert, Notizen gemacht, spezielle Bewegungsfolgen auf Video festgehalten und den „Demon“ an anderen Häusern (Nederlands Dans Theater) auf die Bühne gestellt. Blossfeld: „Das war bei uns auch schon so von Anfang an geplant.“

Tanz auf dem Karussell

Flankiert wird das Goecke-Stück von zwei Uraufführungen: Da ist „Tagadà“ von Sofia Nappi, das die Mitte des Abend bildet und auch auf ganz eigenen Weise für das „Spiel des Lebens“ steht. Das Tagadà ist ein Karussell, das sich leicht gekippt zu lauter Musik um seinen eigenen Mittelpunkt dreht. Die Fahrgäste sitzen ungesichert am Rand und versuchen der Fliehkraft zu trotzen. Sicher darf sich niemand dabei fühlen. „Eine echte tänzerischen Herausforderung“, so Blossfeld.

Spiel des Lebens: Die Proben zu „Tagadà“ von Sofia Nappi. © Quelle: Mike Auerbach

Die andere Uraufführung passt ebenfalls zum Obertitel. „Tilt“ kennt man von Flipper-Automaten, wenn man zu stark am Gerät gerüttelt hat, dann geht gar nichts mehr, und die Kugel rollt ins Aus. Goyo Montero eröffnet den Abend mit „Tilt“, heute beim Poker als Begriff gebräuchlich, als ein Zustand der Verwirrung und Frustration, welcher Spielsüchtige dazu bringt, heftige Risiken einzugehen. Blossfeld: „Hier geht es um den Grenzmoment zwischen Kontrolle und Selbstverlust.“

Kein Blick zurück

Bei den Ostertanztagen stehen traditionell Gastspiele an, diesmal noch kuratiert von Marco Goecke. Ein Jahr Vorbereitungen stecken in dem kleinen Festival rund um Ostern, das internationale Compagnien nach Hannover holt und gemeinsam mit dem Staatsballett den Tanz feiert. Mit dabei ist die israelische Kamea Dance Company, die Bachs „Matthäus-Passion“ in einer gekürzten Fassung tanzen wird. Choreograf Tamir Ginz versucht sich an einer interreligiösen wie interkulturellen Produktion zwischen Christentum und jüdischem Glauben.

Hannovers Compagnie blickt nun nach vorn. „Wir wollen zusammen bleiben und das Niveau halten“, so Christian Blossfeld. Dass Tänzerinnen oder Tänzer nun die Compagnie verlassen wollen, nachdem Marco Goecke persönlich nicht mehr mit ihnen arbeiten kann, davon sei nichts zu spüren. „Wir konzentrieren uns jetzt auf die Premiere zu den Ostertanztage.“

Probleme mit dem weiteren Spielplan wird es nicht geben. Eine ursprünglich geplante neue Produktion von Goecke des „Feuervogels“ war schon vor dem Eklat auf unbestimmte Zeit verschoben worden, statt dessen wird die erfolgreiche „A Wilde Story“ auf den Spielplan gesetzt. Die Stimmung in der Compagnie: „Der Fokus liegt nun ganz auf unserer Arbeit, die Tänzer wollen sich zeigen und den Tanz genießen.“

„Sex and Crime from Hanover“

Einen frischen Impuls hat der Compagnie das umjubelte Israel-Gastspiel gegeben. So gut wie ausverkauft waren die Aufführungen (Marco Goeckes „Der Liebhaber“) im großen Opernhaus von Tel Aviv. Und dass in einer aufgeheizten Atmosphäre, erinnert sich Blossfeld: „Draußen liefen die riesigen Demos gegen die Regierung ab, wir hatten erst Angst, dass unsere Publikum wegen der ganzen Absperrungen nicht zu uns kommen konnte.“

Die Resonanz auch vom Fachpublikum war durchweg positiv und fand in etlichen Medien große Beachtung. Die Zeitung „Haaretz“ schrieb dabei von der „übermenschlichen Geschwindigkeit und der Hingabe“ des Balletts aus Hannover. Ein bisschen ungewohnt war für manche dann doch die Tanzsprache, in der Tänzer in eine Art „Schaufensterpuppen“ verwandelt wurden, die dann doc diesen unglaublichen Reichtum an Emotionen ausdrücken konnten. Die israelische Ausgabe des „Billboard“-Magazins freute sich auf englisch über „Sex and Crime from Hanover State Opera Ballet – like a Hollywood Story“.

Ostertanztage: 2. bis 10.April im Opernhaus. 2.4.: „Spiel des Lebens“ von Goyo Montero, Sofia Nappi und Marco Goecke; 4.4.: Kamea Dance Company, „Matthäus-Passion-2727“ von Tamir Ginz; 6.4.: Andonis Foniadakis Dance Company, „Salema Revisited“ von Andonis Foniadakis; 9.4.: Peeping Tom, „Triptych: The missing door, The lost room & The hidden floor“ von Gabriela Carrizo & Franck Chartier; 10.4.: Generation Tanz, Generationsübergreifende Open Stage mit Tanz aus Hannover.