Hundekot-Affäre: Ballettchef Marco Goecke in Hannover offenbar vor Rauswurf

Hannover. In der Hundekot-Affäre scheint ein Verbleib von Hannovers Ballettchef Marco Goecke am Staatstheater Hannover ausgeschlossen. Nach Informationen dieser Zeitung steht die Trennung unmittelbar bevor. Wie es in Hannover hieß, will das Staatstheater seine Entscheidung an diesem Donnerstag verkünden. Die möglichen Konsequenzen müssten aber zuvor rechtlich genau geprüft werden, hieß es.

Die Staatsoper hat für Donnerstag um 13 Uhr zu einer Pressekonferenz eingeladen. Intendantin Laura Berman und der niedersächsische Kulturminister Falko Mohrs (SPD) wollen dabei über den aktuellen Stand informieren.

Entscheidung über Marco Goecke in Hannover am Donnerstag

Das Kulturministerium hatte angekündigt, dass über Goecke noch in dieser Woche entschieden werden soll. Kulturminister Falko Mohrs sei darüber in engem Austausch mit der Leitung des Staatstheaters. Der SPD-Politiker hat demnach bereits einen Entschuldigungsbrief an die FAZ-Redakteurin Wiebke Hüster geschrieben und offenbar auch mit ihr telefoniert.

Goecke hatte am Samstagabend im Foyer des Opernhauses in Hannover die Journalistin der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ mit Hundekot beschmiert. Zuvor hatte er ihr vorgeworfen, immer „schlimme, persönliche“ Kritiken zu schreiben. Drei Tage nach seiner Hundekot-Attacke entschuldigte sich der Ballettchef öffentlich – machte der betroffenen Journalistin aber zugleich weitere Vorwürfe. Diese reagierte entrüstet.