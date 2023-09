﻿„A Wilde Story“: Publikum feiert die Rückkehr des Goecke-Balletts

Hannover. Warum ist der glückliche Prinz so traurig? Die Frage aus Oscar Wildes Märchen wird in Marco Goeckes Ballett „A Wilde Story“ klar verständlich ausgesprochen. Bei der Wiederaufnahme des Stückes, die jetzt den Saisonstart an der Staatsoper markiert hat, klingt dieser Satz allerdings etwas anders als bei der Uraufführung vor fast genau einem Jahr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dazwischen liegen der Angriff Goeckes auf die Kritikerin Wiebke Hüster, sein Ende als Ballettdirektor in Hannover und zuletzt seine erneute Verbannung aus dem Haus: Kulturminister Falko Mohrs (SPD) hat verhindert, dass Goecke im Zuge der Aufführung proben und mit dem Publikum in Kontakt treten konnte, was der Choreograf zuvor in Erwägung gezogen hatte.

Publikum am Tatort: Besucherinnen und Besucher der Wiederaufnahme von „A Wilde Story“ im Eingangsfoyer der Staatsoper, wo Goecke im Februar seine Attacke verübt hatte. © Quelle: Samantha Franson

Ballett mit Vorgeschichte

Wer diese Vorgeschichte kennt, dürfte sie kaum ausblenden können – und kann bei der Aufführung vielleicht gerade deshalb viel deutlicher spüren, dass Goecke in seinen Stücken vor allem von sich selbst erzählt. Oscar Wildes Geschichten von Selbstverschwendung und Größenwahn, von Ausgrenzung und Liebe, aus denen sich „A Wilde Story“ zusammensetzt, sind für den Choreografen wohl auch düster selbstreflexive Spiegelungen gewesen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Und noch etwas erscheint auffällig beim Wiedersehen der Produktion: Die einzelnen Szenen des Stückes erfordern jeweils andere Tänzerinnen und Tänzer. Goecke hat hier besonders vielen Ensemblemitgliedern Gelegenheit zum Glänzen gegeben. „A Wilde Story“ hat gleich ein gutes Dutzend Hauptfiguren. Mag sein, dass der Choreograf ein Selbstdarsteller ist – ein Teamplayer ist er in jedem Fall.

Nicht ausverkauft, aber gut besucht: Blick in den Zuschauerraum der Staatsoper vor der Wiederaufnahme von „A Wilde Story“. © Quelle: Samantha Franson

Kunst statt Kot

Das Publikum nimmt all das mit viel Wohlwollen auf. Der Saal ist nicht ausverkauft, aber doch gut gefüllt, wenn man bedenkt, dass die Produktion bereits oft gezeigt wurde. Es gibt keine Proteste im Umfeld der Aufführung, und am Ende ist der Applaus sehr lang und warm und begeistert. Er richtet sich vor allem an die fantastischen Tänzerinnen und Tänzer, an das Staatsorchester und die musikalischen Solistinnen. Wahrscheinlich lässt sich der Beifall aber auch als Bekenntnis zu Goecke verstehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Opernintendantin Laura Berman hat sich gerade gewünscht, dass wieder mehr über Kunst und weniger über Kot gesprochen werde. Nach der Aufführung war das der Fall: Beim Herausgehen kreisten viele Gespräche statt um den Skandal um das eindrucksvolle, rätselhafte und berührende Stück, das gerade zu sehen war.

„A Wilde Story“ ist wieder zu sehen am 29. September, 7. Oktober und 25. Dezember.

HAZ