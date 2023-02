﻿Hundekot-Eklat in Hannover: Marco Goecke beschimpft User auf Instagram

Hannovers mittlerweile beurlaubter Ballettchef Marco Goecke lässt seinen Frust bei Instagram raus. Er beleidigt nach dem Hundekot-Eklat Userinnen und User als „Nazi“ oder „frustrierter kleiner Loser“. Die von der Staatsoper geforderte Entschuldigung scheint in weiter Ferne.

Hannover. Marco Goecke macht seinem Ärger über die Suspendierung auf Instagram Luft. Auf seinem Profil beleidigt der beurlaubte Ballettchef nach dem Hundekot-Eklat diverse Userinnen und User. Dazu gibt es Pöbeleien. Goecke hatte eine FAZ-Redakteurin in Hannover bei der Premiere von „Glaube – Liebe – Hoffnung“ mit Hundekot beschmiert. Am Montag beurlaubte ihn die Staatsoper und erteilte ihm Hausverbot. Außerdem erwartet sie eine Entschuldigung – Goeckes Instagram-Verhalten ist davon ein gutes Stück entfernt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Nach 20 Jahren diese Scheiße lesen war das Maß voll!!“, schreibt Goecke. Es ist die Antwort auf eine Userin, die den Übergriff gut heißt. Sie bezeichnet die Kritik von FAZ-Redakteurin Wiebke Hüster als „ausgesprochen gemein“, sie grenze an Mobbing. Ein Nutzer steigt in die Diskussion ein: Schlechte Kritiken gehörten dazu und Goecke habe „einfach keine Selbstkontrolle“. Dessen Antwort: „Nicht in dieser Art! Ich arbeite seit 25 Jahren und schlechte Kritiken sind mir egal!! Aber es gibt Grenzen!“

„Kümmer Dich um Deine Angelegenheiten Du Nazi“

An anderer Stelle wird der Künstler noch härter: „Du kennst mich nicht und die Geschichte auch nicht!!! Also kümmer Dich um Deine Angelegenheiten Du Nazi!“, ist die Antwort auf den Kommentar eines Users, der den Übergriff eine „richtig ekelhafte Aktion“ nennt. Im weiteren Streit folgt noch ein „Ach komm!!! Zisch ab!“. Dem nächsten User, der Goecke als „Psychopath“ bezeichnet, entgegnet der Künstler: „Du frustrierter kleiner Loser!!!“ – gefolgt von drei Tränen lachenden Smileys.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

„Ich hoffe, dass Sie mit der Nummer ihre Karriere beendet haben“, schreibt eine Nutzerin. „Tschüss, man wird Sie nicht vermissen!“ Ein anderer meint: „Extrem respektloses Verhalten. Ihre ganze Familie und Freunde schämen sich ganz sicher.“ Auf ein „Der Typ ist reif für die Klapsmühle!“ folgen von ihm drei Emojis applaudierender Hände. Zustimmung gibt es dagegen nur selten: „Marco ist ein Ehrenmann“, heißt es an einer Stelle, „wer Scheiße schreibt, muss auch damit rechnen, Scheiße ins Gesicht geschmiert zu bekommen.“ Nachdem ein Nutzer „Pfui! Eine Schande für die Tanzkultur“ schreibt, kommentiert Goecke: “Gähn!!!!!! Ich hab für die Tanzkultur mehr geschaffen als Du Dir erträumen kannst!!!!!“

Debatte unter Post der Wiener Staatsoper

Als Schlachtfeld muss übrigens ein gemeinsamer Instagram-Post von Goecke und der Staatsoper Wien vom 13. Januar herhalten – eine Ballettszene des dortigen Stücks „Im siebten Himmel“. Den Beitrag kommentierte das junge Ensemble „Wiener Staatsoper jung“ damals mit einem Herz. Zwischen all den wütenden Texten wirkt das nun etwas deplatziert: „Diese Beifallsbekundung würde ich angesichts der aktuellen Nachrichtenlage doch noch einmal auf den Prüfstand gestellt sehen“, schreibt deshalb ein User. „In zwei, drei Wochen werden die News bestimmt auch in der Kaiserstadt angekommen sein.“