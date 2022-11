﻿Jenseits von Ibsen: „Wir sind nach dem Sturm“ von Kevin Rittberger im Ballhof

Eine Tiefenbohrung: Kevin Rittberger erzählt in seinem Stück „Wir sind nach dem Sturm“ von der Erfindung des Drahtseils, das ein sicheres Erkunden der Tiefe ermöglichte und von Abstiegen in seelische Tiefen.

Hinabsteigen in die Tiefe der Seele: Psychotherapiesitzung mit Lukas Holzhausen und Birte Leest in „Wir sind nach dem Sturm“ von Kevin Rittberger.

Hannover. Die Themen: Der Raubbau an der Natur, der Kolonialismus, das Patriarchat, der Umgang mit Macht und Verletzungen, das Hinabsteigen in die Tiefen der Erde und der Seele, die Zukunft de Aufklärung, die Klimakatastrophe und das Ende der Welt. Um das alles einigermaßen in den Griff zu bekommen, braucht es Mut, Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten und auch eine besondere Sprache.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Dramatiker Kevin Rittberger bringt das alles mit. Er hat ein Theaterstück über den Menschen in der von ihm selbst verschuldeten Katastrophe geschrieben. „Wir sind nach dem Sturm“ wurde jetzt in der Inszenierung von Marie Bues im Ballhof uraufgeführt. Das Stück, das etwa sechseinhalb Geschichten erzählt und ganz unterschiedliche Tonlagen (Leitartikel, Flugblatt, Selbsthilfegruppe, Therapiesitzung, Probe und Seminar) einnimmt, wirkt wild und ziemlich abgedreht. Aber dieser erste Eindruck täuscht. Ein Sturm hat hier gar nichts durcheinandergewirbelt. Hier ist im Gegenteil alles genau so, wie es sein soll.

Eine ziemliche großartige Konstruktion

Dieses Drama ist kein chaotisch zerpusteter Zettelkasten, sondern eine kühne, ziemliche großartige Konstruktion; es ist der richtige und wichtige Versuch, etwas, das anders erzählt werden muss, anders zu erzählen. Natürlich kann das Theater auch immer wieder Ibsens „Volksfeind“ spielen, um auf die erschreckende Weltzerstörungswut der Moderne hinzuweisen, aber dann spielt das Theater halt immer wieder Ibsen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kevin Rittberger nimmt in seinem postaufklärerischen Aufklärungsstück ganz erstaunliche Perspektiven ein. In einem Erzählstrang segelt er auf molekularer Ebene durch die Zeiten. Ein Mineral (Bariumsulfat, vulgo: Baryt) berichtet, wie es ihm im Lauf der Jahrmillionen ergangen ist. Alrun Hofert präsentiert hier ganz großartiges Teilchentheater. Irgendwann streift das Mineral auch das Leben von Wilhelm August Julius Albert, der aus Hannover stammt und im Harz den Bergbau 134 durch eine bahnbrechende Erfindung vorangetrieben hat: Ihm hat die Welt das Drahtseil zu verdanken.

Die Tiefe der Seele

Damit gelangt man sicherer als zuvor in die Tiefe. Die Tiefe der Seele wiederum wäre im Gespräch zu ergründen. Davon erzählt ein anderer Handlungsstrang, in dem die wunderbare Birte Leest (sachlich, mit hintergründigem Witz, lässig und doch von funkelnder Klarheit) versucht einen Mann zu therapieren, der ein Trauma zu bewältigen hat: Er wurde von einer Frau vergewaltigt. Lukas Holzhausen gibt den Klienten mit Intelligenz und Furor. Es macht Spaß, ihm zuzuhören. Johannes Frick unterlegt das gut zweistündige Spiel mit Livemusik: Beim Vordringen in die Erde ist Steinschlag als Loop zu hören, später singt er ein Lied über die Zeit nach dem Sturm – das ist ganz großes Kino in dem kleinen Theater.

Im Stollen: Das Ensemble von „Wir sind nach dem Sturm“. Linksaußen: der großartige Musiker Johannes Frick. © Quelle: Katrin Ribbe

Regisseurin Marie Bues bringt all die Geschichten ganz unangestrengt auf die runde, etwas trichterartige Spielfläche (die Shahrzad Rahmani gestaltet hat). Ob die Kostüme (von Moran Sanderovich) sie dabei behindert oder gar beflügelt haben, ist nicht recht auszumachen. Die Kostümbildnerin hat alle Personen in Silikonfiguren verwandelt. Jede und jeder zeigt einen wunden, zerschunden, blutverkrusteten Oberkörper. Es ist ein bisschen plakativ und es zwingt die Figuren in einen Zustand, den sie womöglich auch im Spiel erreicht hätten. Solch eine starke Kostümsetzung macht Entwicklungen schwierig. Und wirkt auch ein bisschen wie ein Misstrauen in schauspielerisches Können. Eine Haltung, die hier eigentlich ganz unangemessen ist.

Ein Mineral, das spricht: Alrun Hofert als Baryt. © Quelle: Katrin Ribbe

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aber die blutverkrusteten Oberkörper machen dieses große Theater auch nicht kleiner. Kevin Rittberger hat ein starkes Stück geschrieben, das sicher anderswo (und sicher auch anders) nachgespielt werden wird. Es dürfte immer und überall als starker Versuch verstanden werden, die Welt im Zusammenbruch mit den Mitteln des Theaters zu beschreiben.