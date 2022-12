﻿Musik gegen die Zerstörung: Marina Baranova und ihr Album „White Letters“

Hannover. Ausgerechnet der Krieg hat dazu beigetragen, dass Marina Baranova Frieden gemacht hat mit sich selbst. Vor mehr als 20 Jahren ist sie mit ihrer Familie aus der Ukraine geflohen. Ihr Vater sei als Jude verfolgt worden, sagt die Musikerin, die Urenkelin eines Rabbiners ist: „Antisemitismus war sehr weit verbreitet in der Ukraine.“ Hannover und seine Musikhochschule, an der Baranova bald Klavier studierte, wurden zum neuen Lebensmittelpunkt.

In der ersten Zeit sei sie noch möglichst oft in der Ukraine gewesen, erzählt die Pianistin. „Aber dann habe ich fast alle Kontakte abgebrochen, um hier heimisch zu werden.“ Funktioniert hat das zunächst allerdings nicht. „Ich habe lange gebraucht, um Hannover zu lieben“, sagt die 42-Jährige, die heute mit ihrem Mann, dem Komponisten Damian Marhulets, und den beiden kleinen Töchtern in der List lebt.

Ein Wort pro Mensch

Baranova hat erfahren, wie es ist, nicht dazuzugehören. „Ich war in der Ukraine eine Jüdin, in Deutschland eine Ukrainerin und in Israel eine Deutsche.“ Lange habe sie sich selbst an solche Zuschreibungen gehalten. „Ich dachte, man muss sich als Mensch auf ein Wort reduzieren“, sagt sie.

Mit dem Ausbruch des Krieges habe sich diese Sichtweise verschoben. Ihre Geburtsstadt Charkiw im Nordosten des Landes ist zur Hälfte zerstört. Ihr Elternhaus und ihre Schule existieren nicht mehr. „Für mich kam unerwartet, wie ich darauf reagiert habe: Das Verlustgefühl, dass ich nie mehr zurückkehren kann, ist sehr stark.“ Sie kontaktiert alte Mitschüler, nimmt geflüchtete Freunde und Bekannte auf, spielt zahlreiche Benefizkonzerte. „Meine Vergangenheit“, sagt sie, „ist wieder zur Gegenwart geworden.“

„Obwohl ich seit mehr als 20 Jahren in Deutschland lebe, habe ich keine Ahnung von Weihnachten“: Marina Baranova. © Quelle: Christian Behrens

Diese Gleichzeitigkeit ursprünglich verschiedener Zeitebenen habe ihre Persönlichkeit verändert. Sie versuche jetzt, „alle Identitäten zusammenzubringen und alle Erfahrungen nebeneinander zu stellen“. Das gilt auch für die Künstlerin Baranova, die ein ungewöhnlich breites musikalisches Spektrum hat: Sie ist klassische Pianistin, Komponistin und Improvisatorin – und will diese Disziplinen nicht länger penibel trennen. „Für mich gibt es gerade auf vielen Ebenen ein Coming-out“, sagt sie.

Weihnachtsmusik für den Kriegswinter

Hörbar wird das auf ihrem neuen Album „White Letters“. Darauf versammelt sind Stücke mit weihnachtlicher Atmosphäre. „Obwohl ich seit mehr als 20 Jahren in Deutschland lebe, habe ich keine Ahnung von Weihnachten, weil ich das als Kind nie gefeiert habe“, sagt sie. Es sei aber „berührend und faszinierend zu sehen, wie sich sich die Menschen im Dezember hier verändern“. In der Musik mischen sich der Blick von außen auf ein uns altbekanntes Ereignis mit der Erkenntnis, dass das christliche Weihnachten und das jüdischen Chanukka-Fest atmosphärisch näher verwandt sind, als sie bisher geglaubt hatte.

Lesen Sie auch

Baranova bringt Stücke aus beiden Traditionen zusammen und spielt sie auf ihre eigene Weise: Viele Kompositionen sind ursprünglich Vokalwerke, die nun ohne Text auch musikalisch andere Wege gehen: „Nacherzählung“ nennt die Pianistin ihre Versionen, die weder Original noch Transkriptionen sind, sondern den Gehalt eines Stückes in eigenen Worten wiedergeben.

Die friedvolle Stimmung dieses besonderen Weihnachtsalbums im Kriegswinter 2022/2023 wird verstärkt durch einige ukrainische Stücke. „Die Ukraine ist ein wahnsinnig schönes, sehr großes Land“, sagt sie. „Die Bilder, die wir täglich von dort sehen, zerstören dieses Bild. Ich versuche in der Musik zu bewahren, was mir als Erinnerung geblieben ist.“ Trauer und Wut würden jetzt wenig nützen, glaubt die Pianistin, wichtig sei Hoffnung auf Wiederaufbau. „Hass ruiniert die Menschen innerlich“, sagt sie. „Diese Musik ist meine Alternative.“