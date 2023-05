﻿Zwischen Comedy und Populismus: Mario Barth in der ZAG-Arena

Hannover. Ein Countdown zählt die letzte Minute bis zum Start herunter. Aus dem Off ertönt eine Stimme, die ihn ankündigt: „Den größten Komiker aller Zeiten“. Und schließlich betritt Mario Barth die Bühne in der ZAG-Arena. Unter dem Applaus von 9500 Menschen. Er steht vor der Skyline von Berlin, die auf ein Banner im Hintergrund gedruckt ist. Links neben ihn ist eine kleine, hölzerne Verkaufsbude, an der ein Poster mit seinem Gesicht hängt. In pinker Schrift steht über der Bude: „Männer sind Frauen“. Auf der Litfaßsäule rechts neben ihm steht, ebenfalls in pink, der restliche Titel seines aktuellen Programms: „manchmal aber auch ... vielleicht“. Und hinter ihm, erhöht auf einem Sockel, steht eine Statue von ihm – Mario Barth.

Das Gute an Corona: „Greta war weg“

„Kann man in Hannover pink tragen?“, fragt der Komiker sein Publikum. Er selbst trägt ein pinkfarbenes T-Shirt mit dem Aufdruck: „Männer sind Frauen“. In den folgenden zwei Stunden bemüht er sich, mit seinen Witzen und Geschichten das Gegenteil zu beweisen. Er spricht darüber, dass man in seiner Heimatstadt Berlin alles machen kann. Auch pink tragen. Und dann witzelt er über die Dinge, die andere machen. Dinge, die er nicht leiden kann. Das Gendern der Sprache zum Beispiel. „Ich gendere nicht, ich verweiger’ das“, sagt er. Das Publikum jubelt euphorisch.

Monument mal: Mario Barth feiert sich selbst in der ZAG-Arena. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Als Barth 2018 in Hannover war, gab er dieser Zeitung ein Interview. „Es gibt so Themen, die würde ich auf der Bühne nicht ansprechen: Politik und so“, antwortete er auf die Frage nach seinen Tabuthemen. Zwar erwähnt er auf der Bühne weder politische Parteien noch thematisiert er bestimmte politische Beschlüsse. Aber das, was er jetzt – fünf Jahre später – auf die Bühne bringt, ist auch politisch.

So sagt er einmal: „Es gab auch etwas Gutes an Corona“. In seiner typischen Manier wiederholt er diese Aussage mehrmals. Auf die Antwort, was denn nun dieser eine gute Aspekt ist, lässt er das Publikum einen Augenblick warten. Bis er sagt: „Greta war weg“. Die Halle ist erfüllt von Applaus und Gelächter. Gemeint ist Greta Thunberg. Die 20-jährige schwedische Klimaschutzaktivistin ist das Gesicht der Bewegung Fridays for Future.

Lachen über Männer und Frauen

Meist aber bleibt Barth bei seinem Lieblingsthema: dem Zusammenleben von Männern und Frauen. Einmal sind Barth und seine Freundin bei einer befreundeten Veganerin zum Essen eingeladen. Das einzige vegane Gericht, das der Komiker zu sich nehmen möchte, ist Gin Tonic. Auf dem Heimweg fährt also seine Freundin – und verursacht einen Schaden von 8600 Euro am Auto, weil sie ohne zu bremsen, über eine Mittelinsel brettert. „Und was macht sie? Fährt weiter!“ Barth schweigt erst, aber spricht sie schließlich darauf an: „Kann es sein, dass du gerade, ...“ Ihre Antwort: „Hoppsala.“ Alle lachen.

Eine Erkenntnis, die Barth in einer Geschichte gewonnen hat, teilt er am Ende seines Auftritts mit dem Publikum: „Jeder kann sagen, was man will. Jeder kann sein, wie man will.“ Eine 97-jährige Frau, die er bei einer Wellness-Woche kennengelernt hat, habe ihn zu diesem Gedanken gebracht. Weil sie auf der „Zielgeraden“ war, habe sie immer frei heraus gesagt, was sie denkt.

Barths Karriere hingegen befindet sich anscheinend noch lange nicht auf der Zielgeraden. „Es geht immer weiter, es hört nicht auf“, sagt er am Ende der Show. Nach dem Applaus gibt er eine Zugabe. Eine Geschichte aus dem Programm, an dem er aktuell arbeitet. Die Essenz: „Frauen haben mehr Fragen, als Männer Antworten haben.“

Der nächste Termin: Mario Barth ist am 17. Februar 2024 zurück in der ZAG-Arena.