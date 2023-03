﻿Zeitgemäße Nostalgie: Mario Venzago dirigiert Konzert in der Staatsoper

Hannover. Wenn der Dirigent nach einem Konzert in der Staatsoper vom Podium in die Seitenbühne abtreten will, gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder balanciert er außen vom Orchester am Rand der Bühne entlang, oder er bahnt sich mittig einen Weg durch die Geigengruppen. Manchmal ist zu beobachten, wie diese Auswahl einen Orchesterleiter verunsichert, weil er für einen Moment nicht genau weiß, wo es langgeht.

Bei dem Schweizer Mario Venzago, der jetzt nach jahrzehntelanger Abwesenheit für das fünfte Sinfoniekonzert wieder zu Gast beim Staatsorchester war, können solche Zweifel nicht aufkommen. Bevor er seinen Platz vor dem Orchester verlässt, zeigt er mit gestreckten Zeigefinger kurz an, welchen Weg er zu nehmen gedenkt. Sogleich rücken die Musikerinnen und Musiker ihre Pulte respektvoll zur Seite, um dem 74-Jährigen Platz zu machen.

Musik gegen den Mainstream

Der souveräne Abtritt des Dirigenten ist typisch für seinen ganzen Auftritt: Venzago schafft auch musikalisch klare Verhältnisse. Besonders auffällig ist das beim Klang. Der Dirigent ist kein Freund des Brüchigen und Schwebenden, das Orchester klingt bei ihm jederzeit fest geerdet. Er lässt selbst eine Sinfonie (die 24.) des erst 17-jährigen Mozart in großer Besetzung mit vier Kontrabässen spielen und sorgt dafür, dass wirklich alle Töne einer Harmonie gleichberechtigt zu hören sind.

Damit stellt sich der Dirigent auf eine nostalgische Weise gegen den interpretatorischen Mainstream. Statt auf Leichtigkeit und Transparenz setzt er auf einen opulenten, golden schimmernden Orchesterklang, wie er früher wohl häufiger zu hören war. Das bedeutet aber nicht, dass seine Sichtweise veraltet wäre. Weil alle Phrasierungen präzise ausgearbeitet sind, verschwimmt hier nichts. Und obwohl das dynamische Spektrum insgesamt etwas enger ist als inzwischen üblich, gibt es darin sehr sorgfältige und kluge Abstufungen.

Beatrice Berrut als Solistin

Das schnörkellose Spiel der Pianistin Beatrice Berrut am dunklen Bösendorfer-Flügel passt in Mozarts letztem (dem 27.) Klavierkonzert gut zu Venzagos gediegenem Musikverständnis. Auch das Staatsorchester kann damit offenkundig viel anfangen – es glänzt mit Bläsern in Bestform und schön präzisen Streichern.

In Robert Schumanns „Frühlingssinfonie“ mischt sich sogar noch etwas Geheimnisvolles in die ganze Klarheit. Wenn er etwa den Schlussakkord des dritten Satzes überraschend lange halten und schließlich im Nichts versinken lässt, schafft Venzago einen magischen Moment des Innehaltens, bevor die Dinge im kraftvoll optimistischen Finale unaufhaltsam ihren Lauf nehmen. Viel Applaus im ausverkauften Opernhaus.

Beim nächsten Sinfoniekonzert des Staatsorchesters am 7. und 8. Mai gibt es die Uraufführung eines Auftragswerks der schwedischen Komponistin Lisa Streich, außerdem steht eine Suite aus Igor Strawinskys „Petruschka“ auf dem Programm.