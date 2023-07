﻿Mädchenchor, Knabenchor und weitere Chöre aus Hannover erinnern in der Marktkirche an Alfred Koerppen

Kostenfrei bis 13:27 Uhr lesen

Langenhagen

Richtiges Handeln in Notlagen: Johanniter bieten in Langenhagen Erste-Hilfe-Kurse an

Die Johanniter bieten in Langenhagen im Juli und August kostenfreie Kurse mit Selbstschutzinhalten an. In zwei Modulen geht es dabei primär um die Vorsorge und Erste Hilfe in sogenannten außerordentlichen Notlagen.