﻿Durch und durch amüsant: Mary Roos und Wolfgang Trepper im Theater am Aegi in Hannover

Gerne böse: „Mehr Nutten, mehr Koks – und scheiß auf Erdbeeren“: Mary Roos und Wolfgang Trepper mit der Fortsetzung ihres Programms Nutten, Koks und frische Erdbeeren“ im Theater am Aegi.

Brachial-Kabarett: Mary Roos und Wolfgang Trepper im Theater am Aegi.

Hannover. Das Bühnensetting ist von schlichtem Geschmack. Zwei gepolsterte Barhocker mit Rückenlehne, eine rührend altmodische Tütenlampe aus den Fünfzigerjahren und ein kleiner Tisch für Getränke, mehr brauchen Mary Roos und Wolfgang Trepper nicht für ihr durch und durch amüsantes Erfolgsprogramms „Mehr Nutten, mehr Koks – und scheiß auf Erdbeeren“. Der Titel verwirrt nur diejenigen, die das Vorgängerprogramm nicht kennen. Es hieß: „Nutten, Koks und frische Erdbeeren“ und ist ein Zitat von Heino, dem Schnulzensänger, der mal gefragt wurde, was für ihn hinter der Bühne wichtig sei. Seine ironisch gemeinte Antwort hatte für viel Wirbel gesorgt.

Mary Roos, die ihre Solo-Schlagerkarriere 2019 zu ihrem 70. Geburtstage beendete, strahlt auf der Bühne in glitzernden Show-Outfits. Sie gibt im ausverkauften Aegi die Grande Dame und beglückt ihr Publikum mit Gesangsmedleys aus der Welt der Schlager. Ihr Gegenpart ist der Brachial-Kabarettist Wolfgang Trepper, der als alter weißer Mann mit schwarzem Anzug und roten Schuhen den Grantler spielt. Sein Bauch quillt ein wenig über den eng gezogenen Gürtel, ein weiteres Zeichen dafür, das es in dem Programm des Duos um Geschmack geht. Guten und schlechten Geschmack.

Gehässigkeiten werden großzügig verteilt: Mary Roos im Theater am Aegi. © Quelle: Tobias Woelki

Treppers Domäne ist der schlechte Geschmack. Seine Anmerkungen über das Alter von Roos, über die grenzdebilen Texte der deutschen Schlager und über die Werbung der Fünfzigerjahre changieren zwischen kokett und genial gemein. Zum Thema „political correctness“ fällt ihm ein, dass es irgendwann wohl auch verboten sein dürfte, die Fahrerlaubnis weiterhin Führer-Schein zu nennen, die Lacher sind sofort auf seiner Seite. Gehässigkeiten werden großzügig verteilt, über Andrea Berg bis hin zu Vicky Leandros wird über alle gefrotzelt. An dem Sänger Giovanni Zarrella lassen beide kein gutes Haar.

„Vicky Leandros spricht nicht mehr mit mir.“

Roos gesteht, dass genau deswegen ihre ehemaligen Kollegen sie keines Blickes mehr würdigen. „Vicky Leandros spricht schon gar nicht mehr mit mir, wenn sie sieht, dass ich anrufe.“ Das lässt sie natürlich an sich abperlen, denn wer will schon mit so einer Schnulzensängerin wie der Leandros zu tun haben.

Die fünfköpfige Begleitband nennt Trepper eine Trümmertruppe, und dass die Musiker aus Polen sind, wie er sagt, bringt ihn gleich zu der Erkenntnis, dass man bei solchen Leuten besonders aufpassen müsse, denn die klauen ja bekanntermaßen.

Ein Hochamt der Ironie

Die Freude am Unkorrekten, am Hinterhältiggemeinen, am Aufspießen von Klischees, um sie dann selbst zu reproduzieren, durchzieht den ganzen Abend. Roos weiß sich gut gegen die Gemeinheiten von Trepper zu wehren, redet wie ein Wasserfall, Wortgischt schäumt kontinuierlich. Roos isst kein Biofleisch, gibt er zum Besten, weil sie alle Konservierungsstoffe aus dem Fleisch selbst brauche, um noch fit zu bleiben.

Wenn das tatsächlich ihr Rezept sein sollte, dann hat sie richtig entschieden. Trotz einiger Längen und der durchgehenden Dominanz von Wolfgang Trepper war es ein erfrischend frecher Abend, ein Hochamt der Ironie.

