﻿Stehende Ovationen: Matthias Brandt und Jens Thomas mit den „Bergwerken zu Falun“ im Pavillon Hannover

Matthias Brandt und Jens Thomas gastieren mit den „Bergwerken zu Falun“ im Pavillon: Eine Collage aus Text und Musik, die auch E.T.A. Hoffmann und Neil Young vereint.

Hannover. „Ach“, sagt Elis, „dass niemand an meinen Schmerz glaubt.“ Der junge Seemann mag nicht mehr aufs Meer, und er entscheidet sich, zögernd, für den Bergmannsberuf. In Elis’ Sätzen, denen Matthias Brand seine Stimme leiht, liegt eine tiefe Unsicherheit, Brandt stammelt fast. Denn der Schritt, den Elis gehen will, ist ein Schritt in die Nacht. Am Flügel schlägt Jens Thomas ein paar Akkorde an, sie sind hell, doch was Thomas dann singt, ist düster: „Once you’re gone, you can’t come back, when you’re out of the blue and into the black.“