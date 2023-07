﻿Matthias Brodowy, Hans Gerzlich und Ingo Börchers gründen TaK-Ensemble

Hannover. Gemeinsam machen viele Dinge einfach mehr Spaß: Hannover bekommt ein festes Kabarett-Ensemble, das im Theater am Küchengarten (TaK) beheimatet sein wird. Matthias Brodowy, Hans Gerzlich und Ingo Börchers haben gemeinsam und auf Dauer das TaK-Ensemble gegründet, werden damit am 31. August hier die Premiere ihres ersten Stückes feiern. Der Abend hat einen entsprechenden Titel: „Alle guten Dinge. Dry“.

Die Vorteile von so einem Dreisatz: „Wir können Themen gemeinsam einfach besser bearbeiten“, so Mitgründer Brodowy, stärker vertiefen – aber auch „vehementere Positionen“ einnehmen, dadurch dass man in einem Ensemble die Rollen verteilt. Die drei wollen dabei die bedeutende Tradition der Kabarett-Ensembles wiederbeleben, die durch beispielsweise die Münchner Lach- und Schießgesellschaft zu schauspielerischen Höhen gebracht wurde. Alles aber ohne nostalgisch zu werden.

Kabarett über Klima-Kleber

Die Proben für das neue Programm laufen auf Hochtouren – live, nach etlichen Zoom-Konferenzen. Dass es den drei Kabarettisten Ernst mit dem Ensemblegedanken ist, zeigt schon die räumliche Distanz, die es jedes Mal zu überwinden gilt, Hans Gerzlich reist aus Gelsenkirchen an, Ingo Börchers aus Bielefeld.

An den Themen wird noch gefeilt, natürlich kommen die Klima-Kleber vor, aber auch die grundlegende Frage, ob Deutschland nicht doch ein neues ’68 braucht. „Wir sind gesellschaftspolitisch ausgerichtet“, so Brodowy. „Moralische Dilemmata“ sind zentral für das Programm, dass eben nicht nur darum gehe, die Welt in gut und böse einzuteilen, sondern Handlungen auch in richtig und falsch.

Monologe sind erlaubt

Wenn drei ausgewiesene Solo-Künstler auf der Bühne stehen, „werden wir uns natürlich den Raum für den einen oder anderen Monolog erhalten“, so Brodowy. Klare Ansage: Es würden keine Sketche wie bei einem Best-of aus bestehenden Programmen der einzelnen Künstler übernommen.

Drei ältere Männer, warum ist eigentlich keine junge Frau im Ensemble? Für Matthias Brodowy kein Problem: „Wir sind 3 Freunde, wir dürfen das.“ Wobei nicht ausgeschlossen ist, dass sich das mal ändert, so ein Ensemble sei ein lebender Organismus. Hans Gerzlich: „Und vielleicht sitzen wir auch dermaleinst im Publikum und sehen unserem Ensemble auf der Bühne zu.“

Premiere: 31. August. Bis 2. September. Eintritt: 27,50 Euro.

