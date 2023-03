﻿Ausflug zu den Sehnsuchtsorten: Max Giesinger auf Fankontakt im Capitol

Max Giesinger weiß auch die kleineren Bühnen zu bespielen: Im Capitol in Hannover ist er ganz bei seinen Fans. Neben seinen Hits „Wenn sie tanzt“ und „80 Millionen“ hat er auch „Highway To Hell“ im Programm. Und für ein paar Selfies mischt er sich sogar unters Publikum.

Hannover. Nach einem Intermezzo in größeren hannoverschen Hallen ist Max Giesinger wieder im Capitol gelandet – und so eine gemütlich-vollgepackte Rock-Bühne hat doch was für sich. Die Arenen der Tour, sagt Giesinger, seien „unpersönlich“ gewesen, hier sucht er direkt nach dem Opener die Nähe zum Publikum. „Endlich wieder Leute“, sagt er nach den Mitsing-Chören von „Legenden“ und bietet den hinteren Reihen Selfie-Gelegenheiten. 1600 Fans sind hier.

Die ersten Klänge haben Giesinger und seine fünfköpfige Band hinter einem vor der Bühne gespannten, weißen Segel gespielt – ein stimmungsvolles Bild. In „Die Reise“ etablieren sie dann ihr Midtempo und auch gleich die Thematik, die sich durch den Abend zieht: In Giesingers Liedern geht es viel um mit breiter Projektionsfläche ausgestattete Protagonisten in ihrem vage überfordernden Alltag, die diesem mit vage formulierten Ausbruchsfantasien begegnen, die in vage umrissene Urlaubsgefilde führen. In „Wenn sie tanzt“ geht es nach Alaska und New York, die Konfettikanonen zünden, der Saal singt mit. In der Coda zu „Irgendwo da draußen“ dürfen sich seine fähigen Gitarristen austoben, ansonsten wäre der Übergang vom letzten Song kaum zu merken.

Wohnzimmerkonzerte auf Tupperpartys

Giesinger müsste nicht diese Galionsfigur für das Deutschpop-Nichtssagertum sein – er führt sympathisch durchs Konzert, erzählt von Wohnzimmerkonzerten auf Tupperpartys, mit denen er sein erstes Album finanzierte. Obwohl er aus dem Raum Karlsruhe kommt, blitzt ein in sieben Jahren Hamburg angenommener, nordischer Ton durch seine Ansagen: Im Raucherbereich würde er sich zu seinem Konzert „schön einen reinbuffen“, sagt er.

Zumindest eine Andeutung eines Grooves dazu liefert „Kalifornien“ – wieder so ein Sehnsuchtsort. „Roulette“ gibt es in einer „Sonderversion“, wie Giesinger ankündigt, während er die Gitarre zur Hand nimmt. Aber zur Authentizität führt keine Abkürzung, auch nicht über Akustikinstrumente.

„Highway To Hell“ von Max Giesinger

Einzig sein neuester Song geht ein textliches Risiko ein und liefert eine glaubwürdige Perspektive, weil er eine Person reflektiert, die Giesinger kennt – sich selbst. „Meine Freunde haben Kinder“, singt er in „4000 Wochen“, „ich stehe auf Bali im Winter wo ich wieder nicht finde, was ich eigentlich such’“. Einen Sprechgesang annehmend, verharrt Giesinger im Selbstzweifel seiner Midlife-Grübeleien, liefert kein Happy End. Seine Fans freuen sich mehr über eine Karaoke-Einlage mit Cyndi Laupers „Girls Just Wanna Have Fun“ und – als besonders fehlgeleitete Maskerade-Nummer – AC/DCs „Highway To Hell“. „Leute, ich bin Kuschelrocker“, sagt Geisinger danach.

Das zeigt er zur Vollendung in den Zugaben: „80 Millionen“ holt noch einmal den gesamten Saal mit ins Boot, es gibt erneut Konfettiregen und Akustikeinlagen, bevor „Für Immer“ den Abschluss macht und Giesinger mit seiner Band von der Bühne tanzt.