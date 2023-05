﻿Staubtrockene Perfektion: Max Raabe begeistert auch ohne Orchester

Hannover. Eleganz und Frivolität, das sind die Ingredienzien, mit denen der Schellack-Chansonnier Max Raabe zu verzaubern versteht. Aber passt so etwas in eine Zeit, die auch Kriegszeit ist? Viele der durch die Republik tingelnden Entertainer entschuldigen sich regelmäßig dafür, dass sie sich in so ernsten Zeiten der ablenkenden Heiterkeit widmen. Max Raabe reagiert beeindruckend anders.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Er beginnt sein Solokonzert – Raabe ist diesmal ohne sein Palastorchester unterwegs – im ausverkauften Theater am Aegi mit einem Lied über Heimat. Es stammt aus dem deutschen Film „Bomben auf Monte Carlo“, einer musikalischen Komödie, die 1931 in den Kinos gezeigt wurde. Die Comedian Harmonists haben das Lied populär gemacht. „Wenn der Wind weht über das Meer/trägt er mein Lied in die Heimat/trägt es zu dir, fragt dich von mir/wie geht es dir in der Heimat“. Das hat Format.

Max Raabes feine Zwischentöne

Es wird ein Abend der warmsilbern schimmernden Zwischentöne, immer wieder geht es um das Oszillieren zwischen Heimat und Heimatlosigkeit, Liebe und Betrug, Wahrheit und Wirklichkeit, Lust und Enttäuschung, Gelingen und Misslingen, alles im Modus der Mehrdeutigkeit, überhaucht von feiner Ironie und vorgetragen mit staubtrockener Perfektion. Max Raabe und sein all-time Pianist Christoph Israel, beide wie immer höchst elegant im Frack mit Fliege, präsentieren knappe 90 Minuten bekannte und auch einige selten zu hörende Schlager und Chansons aus der Orientierung suchenden Zeit zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit seinem geschmeidig-weichen Belcanto-Bariton, der sich zum Falsett hochschrauben kann, singt Raabe von schwülen Sommernächten in Venedig, intoniert mit koketter Phrasierung Schlager, die als lebenskomische Bettgeschichten daherkommen und auch die Fluidität der Geschlechter kommt nicht zu kurz. So hintersinnig wie Max Raabe singt, wird das Konzert zu einem wunderbaren Kopfkino-Event.