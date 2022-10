﻿Max Uthoff erhält den „Gaul für Niedersachsen“

Hannover.  Interessanter Titel: „Moskauer Hunde“ heißt das neue Programm des Kabarettisten Max Uthoff, der vielen aus der ZDF-Satiresendung „Die Anstalt“ bekannt ist. Jetzt gastierte der damit im hannoverschen Pavillon. Mit intelligenter Gesellschaftskritik und bissigen Pointen bot er dem Publikum einen Kabarettabend allererster Güte. Was er zu sagen hatte, war kurzweilig und immer relevant. Den Titel seines Programms erklärte Uthoff mit einem Verweis auf acht Millionen Hundebesitzer, die es zurzeit in Deutschland gebe, und mit „Moskau“ verbänden wir heute eine Regierung, die von allen guten Geistern verlassen sei. Als Zeichnung mit einem roten Megafon in der Hand erscheint Uthoff auf seiner eigenen Homepage. Wobei das Hilfsmittel gar nicht für Lautstärke stehen muss, sondern eher dafür, dass hier jemand etwas zu sagen hat.

Im Kern des Programms geht es um das Unvermögen des Menschen, gute Entscheidungen für sich, seine Mitmenschen und die Umwelt zu treffen. Dieser Abend sei, so Uthoff zu Beginn, „entfernt von allem, was man als gelungen bezeichnen kann.“ Das stimmt natürlich nicht, das Gegenteil ist der Fall. Diese Aussage bezieht sich eher auf die Weltlage. Ob Krieg, Rassismus, Klimakrise oder zunehmende Demokratiefeindlichkeit: Max Uthoff knüpft sich alles vor. Geschickt schlüpft er, wenn das Moralisieren den Witz zu überdecken droht, in die Rolle eines Dritten, der mit dem soeben Geäußerten im Rollenwechsel ein kurzes Zwiegespräch führt.

Der „scharfe Blick auf die Welt“

Nach einem langen und begeisterten Applaus verleiht der Verein der Freunde des Kabaretts in Niedersachsen e.V. (vom Theater am Küchengarten) den Kabarettpreis „Gaul von Niedersachsen“ an Max Uthoff. Der Preis ist mit einem Fördergeld von 2500 Euro sowie einer 6,2 Kilogramm schweren Bronze dotiert. Matthias Brodowy, Amtskollege in Sachen Kabarett, hält die Laudatio, in der er das neue Pferd im Stall „als einen mit Herzblut erfüllten Aufklärer“ begrüßt. Es seien Uthoffs „scharfer Blick auf die Welt“ und sein Vermögen, „Missstände mit den Mitteln der Satire zu entlarven“, die die Ehrung rechtfertigen.

Leichtfüßig und unprätentiös garniert Uthoff seine Liveshow mit den Gedanken und Worten großer Denker. Die wirkliche Freiheit bestehe in der Einsicht in die Notwendigkeit, sagte einst Hegel. Mit Blick auf die Klimakrise und den Angriffskrieg auf die Ukraine bekommt dies neue Relevanz. Zum Ende geht es auch um utopisches Denken, das wir wieder neu lernen müssten. „Heute sind wir domestiziert“, sagt Max Uthoff. Die klassische Utopie zeichnet sich durch zwei elementare Bestandteile aus: klare Kritik an der Gegenwart sowie die Imagination einer besseren Gesellschaft. Uthoff gelingt ein witziger Kabarettabend, der über sich hinausweist. Am Ende wird klar: Wir selbst sollen die verantwortungsbewusste Entgegnung auf die Schwierigkeiten der Gegenwart sein.

Von Philipp Schlüter