﻿Debüt-Album: Me & Ms Jacobs aus Hannover sind „On the Run“

Dieser Fall gibt Rätsel auf: Unbekannte haben wiederholt die erste öffentliche Ladesäule für Elektroautos am Landhaus Bolzum in Sehnde attackiert. Sie schmierten Hundekot in die Ladebuchsen und öffneten eine Abdeckung, sodass Regenwasser in die Elektronik gelaufen ist. Gastwirt Jens Bolzum ist ratlos.