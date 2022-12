﻿Niedersächsischer Medienpreis: Das sind die Gewinnerinnen und Gewinner 2022

Hannover. Welche Hörfunk- und Fernsehbeiträge aus Niedersachsen haben die Menschen besonders bewegt? Antwort auf diese Frage hat am Donnerstagabend die Landesmedienanstalt gegeben. Im Rahmen des Medienpreises zeichnet sie jährlich besonders gelungene Beiträge aus. Vor rund 500 Gästen wurden nun die insgesamt elf Gewinnerinnen und Gewinner 2022 im Schauspielhaus geehrt – mit Konfettikanone und Lobworten prominenter Gäste.

In der heutigen Medienwelt gehe es oft um Schnelligkeit, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), Schirmherr des Preises, zu Beginn der Veranstaltung. „Es geht um Klicks, Klicks, Klicks und Tempo, Tempo, Tempo“, so Weil. Wer unter diesen Bedingungen dennoch besonders gute Beiträge hervorbringe, müsse ausgezeichnet werden.

Ein Drittel der Einsendungen kommt aus den Schulen

Eine Besonderheit des diesjährigen Preises: Laut der Veranstalter habe es besonders viele Einsendungen von Schülerinnen und Schülern in der Kategorie Schul-Internetradio gegeben. Diese hätten insgesamt rund ein Drittel der insgesamt 289 eingereichten Beiträge umfasst. Ausgezeichnet wurde der Podcast „Wir wussten, wir sind die Zukunft – Die 68er-Revolution an der Christianschule“ der Geschichts-AG des Christian-Gymnasiums Hermannsburg. Die beiden Schülerinnen Emily Hanby und Anna-Maria Nietzold nahmen den Sonderpreis entgegen.

Diese Hörfunkbeiträge haben die Jury überzeugt

„Macht der Tod das Leben lebenswert?“, mit dieser Frage hat sich René-Oliver Nieschka vom Meer Radio befasst. Ausgezeichnet wurde seine Arbeit in der Kategorie Information. Sein Kollege Thorben Krull, der seit 2021 als Volontär für das Meer Radio tätig ist, erhielt den Förderpreis für den Hörfunknachwuchs. In seinem Radiobeitrag befasste er sich mit dem Höfesterben in Niedersachsen.

In der Kategorie Unterhaltung konnten sich Per Eggers und Philipp Engelhardt von Radio 21 mit ihrem Beitrag „Rockhammer des Tages – Wind of Change“ durchsetzen. Silas Degen und Annika Konegen vom Radio Okerwelle erhielten für ihren Beitrag „Die Liga der außergewöhnlich Bedürftigen“ den Sonderpreis Innovation.

Landesmedienanstalt zeichnet drei Fernsehbeiträge aus

Mit einem Fernsehbeitrag über Lupinenkaffee aus Niedersachsen hat Svenja Dohmeyer von RTL Nord die Jury überzeugt. Sie wurde mit dem Preis in der Kategorie Information ausgezeichnet. Auch den Nachwuchspreis erhielt eine junge Mitarbeiterin von RTL Nord. Shari Jung startete eine Wochenserie zum jüdischen Leben in Niedersachsen.

Jan Stölting von Sat.1 Regional widmete sich dem Thema Heimatsagen und erhielt dafür die Auszeichnung in der Kategorie Unterhaltung.

Scorpions-Sänger Klaus Meine schaltet sich aus Mexiko zu

Die Ausschreibung richtete sich ausschließlich an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter privater Hörfunk- und Fernsehsender, nicht an Journalisten von öffentlich-rechtlichen Sendern. Dotiert ist der Medienpreis mit insgesamt 15.000 Euro.

Zu den Laudatorinnen und Laudatoren der Preisverleihung zählten etwa der Scorpions-Sänger Klaus Meine, der sich per Video aus Mexiko zur Veranstaltung zuschaltete, der gehörlose Leichtathlet Alexander Bley und Kabarettist Matthias Brodowy.