Lehrte

Wie funktioniert Solidarische Landwirtschaft? Dieser Frage widmet sich der Film „Das Kombinat“, der Ende September bundesweit in die Kinos kommt. An einer Vorpremiere am 13. September ist auch das Gut Adolphshof bei Lehrte-Hämelerwald beteiligt.