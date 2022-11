﻿Türkische Gastarbeiterinnen in Hannover: Neues Theaterstück erzählt ihre Geschichten

Aus dem echten Leben: In ihrem Stück „Mein Leben ist ein Roman – Hayatim Roman“ erzählt Banu Çiçek Saygin anschaulich Geschichten von türkischer Gastarbeiterinnen in Hannover.

Hannover. Es waren nicht nur türkische Männer, die der Heimat Lebewohl sagten und im Rahmen des Anwerbeabkommens (1961) nach Deutschland zum Arbeiten kamen. Es gab auch etliche türkische Frauen, die einige Jahre später die gleichen Herausforderungen und Unwägbarkeiten zu bestehen hatten – nur bleiben diese Lebensgeschichten in der Öffentlichkeit oftmals ungehört. Zu Unrecht, findet Banu Çiçek Saygin, die am Schauspiel Hannover engagiert ist, und nun im Pavillon ein eigenes Stück präsentiert. Sie hat das Stück geschrieben, führt Regie und spielt auch eine der sechs Frauen, die in dem Frauentheaterprojekt "Mein Leben ist ein Roman" auf der Bühne stehen.

Zum Vorbild genommen hat Saygin sich die realen Lebensläufen deutsch-türkischer, in Hannover lebender Frauen. Symbolisch verbeugt sie sich mit ihrem Stück vor deren Lebensleistungen. Das Publikum folgte dieser Würdigung begeistert.

„Was passt schon in einen Koffer?“

Nach und nach betreten die sechs Frauen mit einem Reisekoffer die Bühne und erzählen vom Zwischenstopp in München, von der tränenreichen Zugfahrt nach Hannover, vom zurückgelassenen Leben in der Türkei und der Arbeit beim Telefunkenwerk in Hannover. „Was passt schon in einen Koffer?“, fragt eine der Gastarbeiterinnen. Wenig Materielles, dafür aber sehr viel Lebensmut. Bei wärmerem Licht und türkischer Musik wird ausgepackt: Familienfotos, ein Wörterbuch, Geschirr und – das ist irgendwie schön – ein VW Bulli in Miniatur. Die türkische Musik im Radio oder auf Kassette wird immer wieder zur Brücke in die Heimat.

Applaus für Mut und Fleiß

Jene Frauen, deren Gastarbeiterinnenschicksale das Stück aufgreift, sind ebenfalls anwesend und kommentieren begeistert: „Das ist doch meine Geschichte, die kenne ich“. Saygin und ihre liebenswürdigen Schauspielkolleginnen erzeugen eine warmherzige Atmosphäre, in der diese stolz und mehr nebeneinander als miteinander ihre Geschichten erzählen. Auch deren Arbeitsbiographien stehen für persönlichen Erfolg und gelungene Integration: Vierundzwanzig Jahre als Servicekraft und sodann Leitung der MHH-Cafeteria, zehn Jahre als Krankenschwester – respektzollendes Klatschen für jede der sechs Erfolgsgeschichten.

Eine Rückschau, die stärkt

Die schauspielerische Darbietung beschließen private Fotographien, die den Aufbau eines neuen Lebens in Deutschland eindrücklich Revue passieren lassen. Premiere hatte das Stück am Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Nach dem begeisterten Applaus, bei dem sich das Publikum vollständig erhebt, dankt die Regisseurin den Frauen, die ihr ihre Geschichten anvertraut haben. Die letzten Sätze, die man an diesem Abend von Saygin hört, sind auf Persisch und sprechen den Iranerinnen in ihrer gegenwärtigen Situation Mut zu.

Die Vorstellung ist auf Türkisch und Deutsch, dabei ist ein Übertitel verfügbar. Weitere Vorstellungstermine am 28. und 29. November

Von Philipp Schlüter