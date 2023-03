﻿Die Kunst des Nichtkönnens: Meret Becker verzaubert das Publikum im Pavillon

Hannover. Eigentlich könne sie nicht Gitarre spielen, sagt Meret Becker, während sie nach dem Instrument greift: „Aber es hat mich noch nie interessiert, was ich kann und was ich nicht kann.“ Also beginnt sie zu spielen. „Wenn ich immer nur das gemacht hätte, was ich kann, wäre ich tatenlos geblieben“, schiebt sie noch schnell nach. Dann lässt sie das, was ihren wenigen Akkorden an Musik fehlt, einfach vom Instrument machen: einer Gitarre mit goldenem Korpus, die aussieht, als gehöre sie zum Bestand der Band vom nächsten Weltraumbahnhof. Und so klingt auch diese Nummer irgendwie so bezaubernd wie alles an diesem Abend im Pavillon.

Es ist nicht ganz einfach zu entscheiden, was der Abend eigentlich ist. „Meret Becker en Concert“ ist er überschrieben, aber ein Konzert im engeren Sinn ist er wohl nicht. Zwar singt die Schauspielerin, die im vergangenen Jahr ihren Job als Berliner „Tatort“-Kommissarin quittiert hat, in allen möglichen Stimmlagen vom piepsigen Sopran bis zum Säuferbariton, sie spielt außer Gitarre auch noch Drehleier, Singende Säge, Glasorgel und Klavier, aber darum geht es höchstens nebenbei.

Ein Mops als Luftballon

Zusammen mit der Band The Tiny Teeth, die an diesem Abend aus einer Cellistin, einem (richtigen) Gitarristen und einem Pianisten besteht, tourt Becker seit Jahren unter dem Motto „Le Grand Ordinaire“ durch die Lande. Das Programm ist eine Mischung aus traurigen französischen Walzern, nostalgischem Varieté und poetischem Nonsens. Es gibt auch erstaunliche Trapezeinlangen, in denen sich die 54-Jährige an einem Reifen über der Szenerie souverän als Artistin erweist, und eine Dressurnummer mit einem Luftballon, der aussieht wie ein dicker Mops.

Luftnummer: Meret Becker turnt im Pavillon. © Quelle: Christian Behrens

Einmal rezitiert die Schauspielerin ein paar Häppchen aus Theodor Fontanes Ballade „John Maynard“, die auch für ihren Bruder Ben Becker ein Lebenswerk ist. Um ihre Familie – Becker ist als Ziehtochter des großen Schauspielers und berühmten Trinkers Otto Sander aufgewachsen – geht es ganz am Schluss, wenn sie als eine Art Zugabe am Bühnenrand demonstrativ ein Flasche Herrenhäuser auf ex leert: „Das, meine Damen und Herren, ist in meiner Familie eine Frage der Ehre“, sind die letzten Worte des Programms.

Selbst das Biertrinken erscheint so als ein tiefsinniges Bravourstück, das gleichwertig ist mit all der lakonischen Wortakrobatik, den Turnübungen, den sentimental anrührenden Liedern des Programms: Meret Becker erweist sich darin als die wohl größte Virtuosin in der Kunst des Nichtskönnens.

