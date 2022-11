﻿„Merkste selber“: Wie Nico Stank sein Publikum in Hannover mit Fäkalhumor und Stänkereien begeistert

Uraufführung: Warum „Wir sind nach dem Sturm“ im Ballhof in Hannover großes Theater ist

Eine Tiefenbohrung: Kevin Rittberger erzählt in seinem Stück „Wir sind nach dem Sturm“ von der Erfindung des Drahtseils – eigentlich geht es aber um so ziemlich alle Krisen und Probleme, die wir aktuell haben. Die Uraufführung fand jetzt im Ballhof in Hannover statt, und sie war großartig.