﻿Von Geisterhand: Das Michael Wollny Trio im Theater am Aegi

Der aufregendste deutsche Jazz-Pianist der Gegenwart hat Station im Theater am Aegi gemacht: Mit seinem Trio hat Michael Wollny dabei eindrucksvoll zusammengebracht, was eigentlich nicht zusammen gehört.

Hannover. Die Musiker sind noch gar nicht an ihrem Arbeitsplatz, da ertönen aus den Boxen im Theater am Aegi bereits eigenartige Piano-Akkorde. Was passiert hier? Die Akkorde, die in Dauerschleife laufen, stammen aus der Loopstation von Bassist Tim Lefebvre. Ein kleiner elektronischer Trick.