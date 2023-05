﻿Miles-Davis-Saxofonist Kenny Garrett begeistert im Jazz-Club

Hannover. Wer es in der Enge des verwinkelten Jazz-Clubs am Lindener Berge nicht in die vorderen Reihen geschafft hat, schaut gemütlich auf einen der vielen Bildschirme, die live übertragen, was auf der Bühne um die Ecke vor sich geht. Kenny Garrett, der als Saxofonist von Miles Davis weltbekannt wurde, ist zu Gast und improvisiert sich mit seinen spielfreudigen Bandkollegen an Klavier, Kontrabass, Schlagzeug und Congas durch die Nummern seines neuen Albums „Sounds From The Ancestors“.

Rückkehr zum Sound der Kindheit

Die Klänge der Vorfahren, so erklärt er an diesem Abend im Club, sind westafrikanisch. Eine Verschmelzung dieser Urform des Jazz mit Gospel, Soul und Hip-Hop ist die Idee und für Garrett persönlich, nämlich „eine Rückkehr zu dem Sound meiner Kindheit“.

Konkret heißt das: wilde Skalenarpeggien, innovative Melodien und virtuose Improvisation mit growliger Flatterzunge und quäkendem Überblasen. Im ekstatischen Rausch ihres Spiels bleiben die ruhigen Momente aus, das begeisterte Publikum sieht es dem Sextett allerdings nach und klatscht die komplizierten Polyrhythmen gekonnt mit. Auch rappt Garrett zwischendurch und erntet dafür begeisterten Applaus. Bei den Wiederholungen der Themen unterstützt Sängerin Melvis Santa mit souliger Stimme. Schönes Konzert.

Kenny Garrett und seine Band treten nochmal am Donnerstag, 11. Mai 2023 im Jazz-Club am Lindener Berge 38 auf. Einlass ist um 19.30 Uhr, Beginn des Konzerts um 20.30 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt 40 Euro bei Abendkasse und im Vorverkauf 35 Euro