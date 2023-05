﻿Tanz in den Mai: Milow singt im Capitol

Hannover. Das Capitol ist proppenvoll, die Bühne menschenleer. Einleitende gezupfte Gitarrensaiten erklingen von oben, nicht von vorne. Die Köpfe des Publikums heben sich, Blicke sind zum Balkon gerichtet, wo Milow mit Tom Vanstiphout und Nina Babet im Harmoniegesang den Abend mit „Tomorrow Comes Too Soon“ eröffnet. „Wir sind froh, zurück in Hannover zu sein“, sagt der belgische Singer-Songwriter im gebrochenen Deutsch und fügt hinzu: „Wir werden sechs Stunden spielen – morgen ist ja ein day off“. Die rund 800 Gäste im Capitol lachen und klatschen Beifall.

Nach dem Umzug auf die Hauptbühne wird’s energischer: Der Feel-Good-Song „DeLorean“ ist dem legendären Sportwagen aus „Zurück in die Zukunft“ gewidmet und steht dem Titelsong „The Power of Love“ – seinerzeit aus der Feder von Huey Lewis – in Sachen Rock ’n’ Roll in nichts nach. Das Publikum tanzt begeistert mit, ehe es von den intimen Klängen von „Oscar“, ein Song, den Milow in Gedenken an seinen an Krebs verstorbenen Schlagzeuger Oscar Kraal schrieb, ergriffen wird und schweigend zuhört.

Milow gibt Einblicke in seine Songwerkstatt

Auch wenn viele der Stücke am Abend von Milows siebtem Album „Nice To Meet You“ stammen, das 2022 erschienen ist, stimmt er zur Freude der Fans ein paar seiner Evergreens an: „Lay Your Worry Down“ und „You Don’t Know“ ernten tosenden Applaus.

Spannend sind die Momente, in denen der 41-jährige Sänger von den Menschen und Dingen erzählt, die ihn inspirieren. Ob seine eigenen Kinder in „Nice To Meet You“ oder in „Christina’s Eyes“ die Astronautin Christina Hammock Koch, die, wie Milow erzählt, während ihres Weltraumaufenthalts erkannte, dass von so hoch oben keine Grenzen, kein Hass und Leid und keine Hautfarben sichtbar seien. Es sind Einblicke in die Entstehung kleiner popmusikalischer Kunstwerke, die manchmal originell und manchmal kitschig sind, aber das Publikum immer dort abholen, wo es gerade steht.

Am Ende der Show gibt Milow zu, er habe diesen „Tanz in den Mai“ erst als etwas „merkwürdiges Hannoveranisches“ verstanden, ehe er feststellte, dass es eine deutsche Tradition sei. Nach lautem Lachen im Publikum und den ersten Takten einer Zugabe, fordert er das Publikum auf zum gemeinsamen „Dance into the may“.