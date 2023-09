﻿Saisonstart im Literaturhaus: Mirko Bonné liest aus „Alle ungezählten Sterne“

Hannover. „Wir sprengen zur Not auch den Fernsehturm in die Luft“, sagt Hollie Magenta zu Benno Romik. In seinem Roman „Alle ungezählten Sterne“, den Mirko Bonné jetzt im Literaturhaus Hannover vorgestellt hat, prallen die 21-jährige verletzte Politikaktivistin und der sterbenskranke, pensionierte Brückenkommissar der Stadt Hamburg knallhart aufeinander.

Spontan nimmt Benno die nach einem missglückten Anschlag verletzte Hollie auf und gewährt ihr Unterschlupf und medizinische Versorgung. Bennos Hilfsbereitschaft entspringt seinem Schock nach seinem Arzttermin mit der schlimmsten aller Diagnosen: Seine Lebenszeit ist nur noch sehr begrenzt.

Das persönlichste Buch von Mirko Bonné

Reden über das Schreiben: HAZ-Redakteurin Jutta Rinas und Mirko Bonné im Literaturhaus. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Die gnadenlos-radikale Wendung in Bennos Leben, die Begegnung mit Hollie und Betrachtungen über den Tod (Vater-Sohn-Kindheitserinnerung in der Straßenbahn) stehen am Anfang von Bonnés Roman, aus dem er mit ruhiger, angenehmer Stimme liest. Gespannt und konzentriert folgen ihm die Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn er mit feiner, wohldosierter Dynamik seine Geschichte über Lebensendlichkeit, Widerstand, Generationenkonflikt, Beziehungsgeflechte und aktuelle Themen wie Klimakrise, globales Umweltsterben und Krieg vorträgt.

Die erste Lesung der Saison im Literaturhaus

Im Gespräch mit HAZ-Redakteurin Jutta Rinas spricht Bonné über seine Schreibprozesse. Er wollte bei diesem, seinem persönlichsten Buch, wie er anmerkt, einen Ich-Erzähler einsetzen, ganz direkt, inspiriert auch durch das Buch „Homo Faber“ von Max Frisch. Auch wird deutlich, dass das Thema Zeit, Zeitempfindung, der Umgang mit Lebenszeit, zentral ist in seinem Werk. Ebenso sind es die Spiegelungen seiner Figuren: Benno spiegelt sich im fremden Jungen, Tochter Vivian in Hollie – als „radikale Engelsfigur“. Auch über die RAF und die Bewegung Letzte Generation und ihre Strukturen („Soldatisierung“, „Hierarchisierung“) sprechen beide differenziert. Und hinter all dem steht die universelle Frage, ob Benno „richtig“ gelebt hat.

Eine spannungsvolle, kurzweilige Lesung aus einem komplexen, beeindruckenden Roman, der nachwirkt – und ein schöner Saisonbeginn der Literaturhaus-Lesungen. Die nächste Lesung findet dort am Donnerstag, 7. September, um 19 Uhr statt. Es liest Karolina Kuszyk aus ihrem Sachbuch „In den Häusern der anderen“.

