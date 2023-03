﻿Einzigartige Technik: Miroca Paris spielt im Pavillon Musik von den Kapverden

Hannover. Elf Jahre hat Miroca Paris mit der großen Dame der kapverdischen Musik, Cesária Évora, zusammengespielt. Und zwei Jahre mit der mittlerweile alten Dame der US-Pop-Musik, Madonna. Der Traum eines jeden Musikers aber ist es, die Musik zu spielen, die man liebt, sagt Paris. Madonnas Musik gehört offensichtlich nicht dazu. Aber die rhythmisch reichhaltige und melodisch so prägnante Musik der Kapverden, die der Multi-Instrumentalist mit allem auflädt, was er als Weltenbummler (er verließ die Kapverden bereits mit 17) am Wegesrand aufgesogen hat – Pop, Funk, Disco, aber auch Jazz, Afrobeat und Latin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Viele seiner Kollegen aus dem Popzirkus würden es nicht schaffen, aber alles geben, um mit ihrer Musik unter eigenem Namen zu touren, sagt er. Paris hat‘s geschafft. Als Sänger, Gitarrist und Perkussionist. Allerdings liegt der Zuspruch bei seinem Konzert mit seiner fünfköpfigen Band im Pavillon gerade mal im höheren zweistelligen Bereich.

Musik für „happy people“

Das ist wenig. Aber kein Grund, nicht alles zu geben. Paris Aura, die kreolische Lebensfreude, der Groove und die sonnendurchfluteten Melodien sind von Anfang an ansteckend. Bereits nach dem zweiten Song wird vereinzelt getanzt. Kein Abend für Griesgrame. Dies sei Musik für „happy people“, erklärt Paris am Anfang des Konzertes, als sei es ein Manifest.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es ist aber mehr als nur glückseliger Afropop, der sich westlichen Soundklischees anpasst, um möglichst alle zu bedienen. Paris singt in seiner heimatlichen Kreol-Sprache. Er kreuzt die Folklore seiner Heimat mit nahtlos verstrickten Elementen aus Jazz, Pop und Funk. Und er verzichtet bei seinem Konzert bis auf ein, zwei kurze Spots auf Ausflüge auf dem Percussion-Set – eigentlich seine Paradedisziplin. Dafür fasziniert er mit seiner warmen, angerauten Stimme und seiner wirklich einzigartigen Gitarrentechnik.

Lesen Sie auch

Zusammen mit den kontrapunktisch verfugten Jazzakkorden des zweiten Gitarristen Vais Diaz und den luftigen Chorussen von Trompeter Oscar Codero zaubert Paris erstaunliche klangliche Finessen in seine eingängigen, mitsingbaren Songs. 100 Minuten Konzert, die wie im Fluge vergehen. Am Ende tanzen fast alle. Oder wippen zumindest mit.

Am Mittwoch, 12. April, spielen ASP und Leichtmatrosen ein Konzert im Pavillon, am 16. April kommt Jonathan Jeremiah.