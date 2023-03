﻿Seht her, er kann es noch: Peter Kraus im Theater am Aegi

Wenige Tage vor seinem 84. Geburtstag gastiert Peter Kraus im Theater am Aegi. Mit „Rock Around the Clock“ und „Tutti Frutti“ zeigt er, was er alles drauf hat. Auch der Hüftschwung gelingt ihm noch.

Hannover. Um Punkt 19.30 Uhr schlendert ein ausnehmend schlanker Herr in Anzug, weißem Hemd und weißen Turnschuhen auf die Bühne. Und er legt gleich los, als wolle er es allen Zweiflern zeigen. Seht her, ich kann es noch. Den Rock. Und auch den Roll. Die Losgehnummern „Rock Around the Clock“ von Bill Haley und „Tutti Frutti“ von Little Richard setzen Ausrufezeichen! Peter Kraus, der Meister des berufsjugendlichen Hüftschwungs und Träger des ewig vitalen Rock’n’Roll-Gens, ist mal wieder auf Tournee. Weil ihm immer noch nicht nach Rente zumute ist. Und weil er viel zu erzählen hat über die Fünfziger, die goldene Epoche seines Lebens. Als der Rock ’n’ Roll in sein Leben trat. Aber vorher auch der Jazz, der an diesem Abend ganz neu beleuchtet wird. Den Jazz hätte er schon gehört, als er als Schauspieler seinen ersten Film „Das Fliegende Klassenzimmer“ gedreht hat. Da war er 14. „Das war vor 68 Jahren“ kalauert Kraus; „damit sie nicht Kopfrechnen müssen. Ich bin jetzt 83. Aber nur noch zehn Tage“.

Locker, leicht, witzig

Nun sind wir im ausverkauften Theater am Aegi mitten drin in einer weiteren Station der Kraus-Karriere – und in einer Revue-Show. Als Schauspieler, TV-Moderator („Herzlichst ihr Peter Kraus“) und Entertainer („Schwarze Rose Rosemarie“), weiß Peter Kraus, wie er seine Musik-Auswahl präsentierten muss. Locker, leicht, witzig, mit vielen Anekdoten und historischen Einblicken.

Energiegeladen: Peter Kraus im Theater am Aegi. © Quelle: Florian Petrow

Wir erfahren, wie der Rock ’n’ Roll ankam in Deutschland. Personifiziert von Elvis. Und dann von Peter. Auch mit 83 bestimmt Kraus mit lässiger Präsenz das Geschehen und lässt die Hüften kreisen – vielleicht nicht mehr ganz so lasziv wie in sein wilden Zeiten, aber immerhin. Zusammen mit seiner authentisch auf den Punkt spielenden sechsköpfigen Band packt er Rock’n’Roll-Geschichte von Elvis Presley bis Chuck Berry, deutsche Schlager-Seeligkeit von Bill Ramsey bis Vico Torriani und vor allem seine eigene kurvenreiche Hit-Karriere mit, wie er selbst sagt, „Mädcheneinlullliedern“ („Kitty Kat“, „So wie ein Tiger“) in knackige Medleys.

Hits, Hits, Hits

Schön, dass er sich auch dem Jazz widmet. Am schönsten fällt seine, auf Deutsch gesungene Version des Sammy Davis.Jr.-Hits „Mr. Bojangles“ aus. Gefühlt fehlt es an nichts, was wichtig war zu der Zeit. Im zweiten Teil des Abends nimmt die über zweistündige Show sogar noch mal Fahrt auf. Hits, Hits, Hits: wir erfahren, warum die Mimi nie ohne Krimi ins Bett geht. Oder warum man keine roten Lippen küssen soll. Und warum junge Leute Liebe brauchen.

Und dass Peter-Kraus-Konzerte ohne „Great Balls Of Fire“ und „Jailhouse Rock“ nicht enden dürfen.

