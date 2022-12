﻿Ostertanztage an der Staatsoper in Hannover: Am Freitag beginnt der Vorverkauf

Hannover. Kurz vor Ostern wird getanzt. Am 2. April 2023 beginnt im Opernhaus die neue Ausgabe des Tanzfestivals „OsterTanzTage“. Das Festival, das es seit fast 20 Jahren gibt, präsentiert zeitgenössischen Tanz aus aller Welt in Hannover. Zur Eröffnung wird eine Neuproduktion des Staatsballetts Hannover gezeigt, die zwei Tage zuvor Premiere hatte: der dreiteilige Ballettabend „Spiel des Lebens“ mit Arbeiten von Goyo Montero, Sofia Nappi und Marco Goecke.

Die israelische Compagnie Kamea Dance zeigt am 4. April „Matthäus-Passion-2727“ -inspiriert von Johann Sebastian Bachs Matthäuspassion will sich der israelische Choreograf Tamir Ginz vor dem Hintergrund seiner jüdischen Herkunft mit einem Text des Christentums auseinandersetzen.

„Salema Revisited“ wurde von Volkstänzen aus Kreta inspiriert

Die Andonis Foniadakis Dance Company zeigt am 6. April ihr neues Werk „Salema Revisited“, das von Volkstänzen aus Kreta inspiriert wurde. Die Gruppe war schon öfter in Hannover zu Gast – ebenso wie das Kollektiv Peeping Tom, das am 9. April eine Art tänzerisches Triptychon aus drei kurzen Stücke von Gabriela Carrizo und Franck Chartier präsentiert.

Tanz nach Bach: „Matthäus-Passion-2727“ der Gruppe Kamea Dance. © Quelle: Kfir Bolotin

Am Ende will sich das Festival für die Tanzszene der Stadt öffnen. Bei „Generation Tanz“ können Tanzschaffende im Rahmen einer Open Stage zeigen, was die Szene in Hannover zu bieten hat, von traditionellen Tänzen über Hip- und K-Pop bis Contemporary Dance sind den Teilnehmenden kaum Grenzen gesetzt. Eine Fachjury aus professionellen Tanzschaffenden wählt im Vorfeld die Künstlerinnen und Künstler und Gruppen aus, die im Rahmen des Festivals die Chance erhalten, auf der Bühne ihr Können zu präsentieren. Bewerbungen sind noch bis zum 15. Januar möglich.

Der Kartenvorverkauf für das Festival beginnt jetzt.