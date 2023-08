﻿Mit neuer EP nach Hannover: die Pophoffnung Lena & Linus

Hannover. Sekundenschlaf kann brandgefährlich sein. Man benötigt schon eine große Portion Sicherheit, um sich hineinfallen zu lassen. „Sekundenschlaf“ heißen auch die neue EP, ihre zweite, und ein Song darauf von Lena & Linus – und es passt: Die Pophoffnung aus Würzburg macht Musik, in die man sich betten kann.

„Sekundenschlaf ist ja sehr negativ konnotiert, gerade auf der Autobahn. Uns geht es aber um Leute, bei denen wir uns bedingungslos wohlfühlen“, sagt Linus, der mit vollem Namen Linus Knobling heißt („wie die Knoblauchzehe, darum habe ich auch so ein Tattoo am Arm“). Ein Gefühl des Vertrauens trägt alle sechs Lieder der EP, auch wenn die in „Rosarot“ und „Komisch“ Trennungen thematisieren. „Auf der ersten EP ging es um Einsamkeit, jetzt eher um Gemeinsamkeit“, sagt Lena, eigentlich Lena Becker.

Mit OK Kid in der Faust

Lena & Linus, beide Anfang 20, schreiben Songs, die stark genug sind, um auch nur zur Akustikgitarre zu funktionieren. Das konnte man zum Beispiel hören, als sie im April im Vorprogramm von OK Kid in der Faust-60er-Jahre-Halle spielten. Da saßen sie auf Barhockern, er mit Gitarre, beide sangen, und ihre Stimmen harmonierten perfekt.

Im Spätsommer des ersten Corona-Jahrs 2020 haben sie sich kennengelernt. „Ich hatte bei Instagram ein Lied gepostet, Lena fand es cool und hat gefragt, ob wir mal was zusammenmachen wollen“, erzählt Knobling. Schon in der ersten Session hätten sie gemerkt, „dass unsere Stimmen supergut zusammenpassen. Der Rest ist History.“ Die Beschränkung war anfangs eine Notwendigkeit. „Bandproben gingen gar nicht“, sagt Bäcker. Bis heute entstehen alle Songs an der Gitarre.

Selber Produzent wie Jeremias

Auch wenn man es einigen Liedern auf „Sekundenschlaf“ kaum noch anhört. Produzent Tim Tautorat hat ihnen ein feines elektronisches Gewand verpasst. Er ist einer der renommiertesten seines Fachs und hat auch schon für Bands wie AnnenMayKantereit, Provinz und Jeremias aus Hannover gearbeitet. Und wie Jeremias riet er auch Lena & Linus dazu, erst einmal EPs zu veröffentlichen. „Wir sollten einfach ohne Druck die Songs rauslassen, die in uns waren“, sagt Bäcker. So entspannt klingt es auch.

Und vielversprechend: Am 6. September spielen Lena & Linus in Triobesetzung mit Schlagzeuger im Lux in Hannover. Das Konzert ist ausverkauft. Man mag das als gutes Zeichen nehmen. So ging es damals – dokumentiert im Video zu „Sommer“ – auch für Jeremias los.

