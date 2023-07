Natürlich wäre die erste Station Hannovers Hauptbahnhof, „Unterm Schwanz“, erzählt der Musiker Thees Uhlmann im Interview: Er spielt am 4. August auf dem Fährmannsfest und würde den Kollegen von Wanda vorher gerne die Stadt zeigen.

Am 4. August spielen Sie auf dem Fährmannsfest in Hannover. Am 31. August läuft die Verfilmung Ihres Romans „Sophie, der Tod und ich“ in den Kinos an. Was ist aufregender?