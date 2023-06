﻿Ein fantastisches Opern-Air: Mötley Crüe und Def Leppard auf der Expo-Plaza

Hannover. Los Angeles versus Sheffield, Poser-Glamrock versus Mainstream-Hardrock: Zwei Bands, die selten in Hannover gespielt haben, sind endlich in der Stadt: Mötley Crüe und Def Leppard spielen auf der Expo-Plaza. „Wild Side“ und „Shout at the Devil“ – Mötley-Frontmann Vince Neil, 62 Jahre alt, ist vom Start weg gut drauf. Kollege John 5 ersetzt seit einigen Monaten Mick Mars an der Leadgitarre. Mars war ein Publikumsliebling, der Rechtsstreit wird folgen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die beiden Backgroundsängerinnen und Tänzerinnen haben das, was der Band ansonsten inzwischen fehlt: Leichtigkeit und Attraktivität. Auch die Lichtshow hat es erfahrungsgemäß Anfang Juni schwer, ist aber vorhanden: bonbonfarbene, cartoonartige Darstellungen der Rock’n’Roller aus Hollywood. Cars & Girls fehlen auf den großen LED-Wänden auch nicht. Der Gesamtklang auf der Plaza braucht einen Moment sich zu finden, hat dann aber alles, was es für eine Open-Air-Show braucht: Lautstärke und Druck. Ein guter Auftritt, bestens gelaunt und mit einer klasse Antwort der Menge.

Ein kunterbunter Haufen auf der Expo-Plaza

Mötley Crüe ist ein „kunterbunter Haufen“, ganz so, wie es der Bandname verspricht. 1980 hat sich die Band in Los Angeles gegründet. Drogenmissbrauch bis zum Herzstillstand, Bassmann Nikki Sixx hat schon einiges erlebt, „Smokin’ in the Boys Room“ und das „Helter Skelter“ der Beatles vervollständigt den Kanon des Quartetts. Die 15.000 Rockfans feiern ihre Helden, Schlagzeuger Tommy Lee schafft es, zwei „Rockbräute“ zum Blankziehen zu bewegen, die Rituale sind archaisch.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Publikum ist sehr gemischt, junge Leute, Altrocker und viele Frauen schütteln Haupt und Fäuste, Stimmung und Wetter sind bestens. „Dr. Feelgood“ groovt stark, zwei riesige Cyberlady-Puppen wackeln dazu, diese 90 Minuten hatten es schon in sich.

Def Leppard beleben die Achtziger wieder

Auch Headliner Def Leppard hat Millionen Alben verkauft. Ihr Opener „Take What You Want“ ist Hardrock, „Let’s Get Rocked“, Bubblegum-Rock und „Animal“ Chart-Rock. Die ersten drei Songs zeigen, in Sachen Rock können Def Leppard noch eine Menge.

Erfolg in den USA verpflichtet: Bassmann Rick Savage von Def Leppard im rosa Hosenanzug. © Quelle: Katrin Kutter

Die Band startete 1977 im englischen Sheffield. Frontmann und Sänger Joe Elliott, 63 Jahre alt, ist der klassische, britische Metal-Sänger und das komplette Gegenteil seines Crüe-Kollegen Vince: seriös, solide, Gentleman. „Foolin’„ und „Armageddon it“, Hardrock-Hymnen wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten, denn ursprünglich als New-Wave-of-British-Heavy-Metal-Band in den 1980er-Jahren gestartet, wurden sie in den 1990er-Jahren zu der größten Rockband in den USA.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Beide Songs markieren diese Zeiten. Und ihren Stil haben Def Leppard ebenso – Sheffield Steel. Laser durchschneiden die Dämmerung, die LED-Wände werden bunter. „Love Bites“ heißt die Ballade dazu. Bassmann Rick Savage kokettiert in einem rosa Hosenanzug, Erfolg in den USA verpflichtet – die Show der „Leoparden“ bedeutet Hochglanz und Las-Vegas-Revue. Schlagzeuger Rick Allen spielt seit seiner schweren Verletzung bei einem Autounfall 1985 einarmig und prügelt sich so durch sein Solo. „Bringin’ On the Heartbreak“, „Hysteria“ und „Photograph“: Besser können die Achtziger nicht wiederbelebt werden! Ein klasse Abend, viel Beifall für ein fantastisches Open Air!

HAZ