﻿Gemein und böse: Monster Magnet im Capitol

Hannover. Dicke Luft auf der Bühne: Die Musiker von Monster Magnet sind sichtlich sauer, offenbar können sie ihre Gesänge nicht hören, zeigen mit ihren Fingern in die Höhe – lauter, lauter! – schreien sie. Kurz darauf nerven dann Rückkopplungen im Capitol. Mit dem international verständlichen Handzeichen für „Kehle durchschneiden“ kommentiert Frontmann Dave Wyndorf den verkorksten Einstand.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die 600 Fans im Capitol stört das nicht so wie ihre Helden aus New Jersey. Denn nach den kräftigen Openern „Born to Go“, „Superjudge“ und „Crop Circle“ kommt wie zum Trost ein einhelliges „Yeah!„ aus ihren Mündern. Und da kann auch Wyndorf wieder lächeln. Sie werden sich schon warmspielen, die ersten besser gelaunten Gitarrensoli deuten es an. Garret Sweeny und Phil Caivano, beide Gitarre, feuern ihre verzerrten Läufe in die Menge. Zusammen mit den hohen Gesängen Wyndorfs erinnert das in den besten Momenten und zu Konzertbeginn an Black Sabbath.

Gitarren-Armada: Monster Magnet im Capitol Hannover. © Quelle: Irving Villegas

Headbanging in Zeitlupe

Die Fans wiegen sich in der Monotonie des Underground-Stoner-Rocks der Band die sich 1989 in New Jersey gegründet hat. Im Parkett riecht es nach Räucherstäbchen; die Club-Show ist nicht nur brettlaut, sie pendelt zwischen dunklem Hippie-Klängen, freakigem Psych-Rock und naiver Stoner-Pumpe. Rauschhafte Musik – die Leute freuen sich und bewegen sich, wie man sich zu Stoner Rock so bewegt: Headbanging in Zeitlupe, chillig und zufrieden. Hier herrscht keine Hektik, und Druck kommt nur von der Bühne. Endlich, denn auch Monster Magnet musste ihre ursprünglich für 2022 geplante Deutschlandtour pandemiebedingt verschieben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die dreiköpfige Gitarren-Armada, Wyndorf singt nicht nur, sondern schlägt die Rhythmusgitarre an und drückt die Tasten seines quietschroten Keyboards, schüttelt sich im Takt am Bühnenrand; sie spielen gemein und böse.

Hawkwind und Steppenwolf sind die kultigen Paten der Monster-Dröhnung, die, ganz Ami-Band, nach einer Stunde dann auch schon vorbei ist. Die Zugaben „Mastermind“ und das kongeniale „The Right Stuff“, ein Coverstück von Robert Calvert, lassen zwar auf sich warten, aber bergen dann auch endlich eine entspannte Spielfreude des Quintetts. Nach gut 80 Minuten ist Schluss. Vielleicht war das nicht das beste Konzert der Magneten in Hannover, aber eben doch ein besonderes.

HAZ