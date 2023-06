﻿„Unser kompliziertes Leben“: Moritz Rinke im Literaturhaus

Hannover. Mit seinem Debütroman „Der Mann, der durch das Jahrhundert fiel“, hat Moritz Rinke 2010 einen aufsehenerregenden Coup gelandet. Sein jüngstes Werk „Unser kompliziertes Leben“ ist bislang verhalten aufgenommen worden. Seine Lesereise soll Aufmerksamkeit schaffen, sein Publikum im nicht gerade übervoll besetzten Literaturhaus hat er jedenfalls für sich begeistern können.

Das Buch beschreibt Rinkes Sicht auf Politik und Alltag, auf Ukraine-Krieg und Berliner Missstände („Berlin trainiert die Sabotage“), und er hält tapfer die Erinnerung an die Corona-Pandemie aufrecht, indem er kurzweilige Geschichten aus der pandemischen Zeit schreibt. Immer mit einer Prise Humor, manchmal auch nur mit Komik, die sich bei einem erneuten Lesen seiner zum Buch gewordenen Zeitungsminiaturen dann nicht mehr einstellt.

Ein Lob für das Publikum in Hannover

Dickes Lob auf Hannover, denn hier ließe es sich hervorragend lesen, im Gegensatz zum furchtbaren Lübeck. Er war für Gunther Grass eingesprungen und las Gottfried Keller, den „Grünen Heinrich“, betonte alles anders als Grass, was den Lübeckern nicht gefiel. Sie waren über seine Art des Vortrags empört und ließen ihn das lautstark wissen.

Ernster wurde es, als Rinke sich mit Verschwörungstheorien zu Pandemiezeiten beschäftigte oder als er erzählte, dass er von Alice Schwarzer eine Mail erhielt, die ihn ins Schwitzen brachte. Er sollte einen Aufruf zur Beendigung des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine unterschreiben, bei dem es nicht mit rechten Dingen zuging, zu oft sei der Text von Schwarzer umgeändert worden. Darüber hat Rinke so humorvoll berichtet, dass die Kritik an Schwarzer ein wenig stumpf wirkte.

Texte über die Eltern

Und so war es auch bei seinen Texten über Eltern, die während der Pandemie in nicht systemrelevanten Berufen arbeiteten und kein Recht hatten, ihre Kinder in den Kindergarten geben zu können. Schriftsteller, die schon „vor 2500 Jahren als erste das Homeoffice erfanden“, wo sollten sie auch sonst schreiben, zählten da auch zu dieser Gruppe der nicht relevanten Menschen.

Rinke regte sich noch über das „Premierengequatsche“ in den Theatern auf und beschrieb mit einer schönen Anekdote Olaf Scholz, den er als „süffisanten“ Menschen charakterisierte, also als jemanden, der hochnäsig ist. Eine Quintessenz von Rinke: „Schade, dass Loriot nicht mehr lebt.“

