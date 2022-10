﻿Ganz bei Trost: Warum Hannovers Chöre jetzt Requien singen

Hannover. Das aktuell meistgehörte Stück von Wolfgang Amadeus Mozart auf der Streamingplattform Spotify ist das „Lacrimosa“ aus seinem Requiem. Keine „Zauberflöten“-Arie, nicht der „Türkische Marsch“ – ausgerechnet ein Abschnitt aus der Totenmesse, der den „tränenreichen Tag der Auferstehung“ besingt, führt die Rangliste derzeit mit fast 68 Millionen Abrufen an.

Im „Lacrimosa“ sind Trauer und Trost so eng verwoben und klar zum Ausdruck gebracht wie in kaum einem anderen Musikstück. Der zart wiegende Rhythmus verführt gleich mit den ersten Tönen dazu, in die Musik einzutauchen wie in ein Meer. Immer tiefer sinkt man ins Finstere hinab und wird schließlich in gewaltigem Aufschwung wieder emporgehoben ans Licht: Das weit ausschwingende „Amen“ am Ende des Stückes ist ein aus der Verzweiflung geborener Triumph, der rettende Trost in dunkelster Stunde.

Der Soundtrack unserer Gegenwart

Vielleicht ist diese mystisch-emotionale Musik tatsächlich ein Soundtrack unserer krisenbedrohten Gegenwart. Populär war sie allerdings auch schon vorher. Mit dem Mozart-Requiem beginnt die Ablösung der Kirchenmusik von ihrer liturgischen Funktion: Das Stück wurde von Beginn an nicht (nur) als Begräbnismusik verstanden, sondern bahnte sich einen eigenen Weg in das profane Konzertleben. Auch in Hannover ist das Requiem seit Langem eigentlich jedes Jahr mindestens einmal zu hören. Nach längerer Corona-Unterbrechung ist es nun bald wieder so weit.

Befördert wurde die bis dahin unbekannte Popularität eines geistlichen Werkes durch seine geheimnisumwitterte Entstehungsgeschichte. Mozart hat das Requiem 1791 buchstäblich auf dem Totenbett geschrieben. Es war ein Auftragswerk, das durch einen zunächst unbekannten Boten vermittelt wurde, und zugleich eine Herzensangelegenheit: Der Dirigent Nikolaus Harnoncourt hielt das Stück sogar für „Mozarts einziges Werk mit autobiografischem Bezug“. Fertig stellen konnte der Komponist das Requiem nicht mehr. Seine Witwe beauftragte damit gleich mehrere seiner Schüler.

Seither ranken sich allerhand Mythen um das Werk wie der (erfundene) tödliche Neid von Antonio Salieri auf den angeblichen Konkurrenten, der in Milos Formans Film „Amadeus“ im Zentrum steht. Zudem gibt es einen wohl unendlichen Streit über die „richtige“ Aufführungsfassung dieses unvollendet vollkommenen Werkes.

Zwei Wege durch die Musikgeschichte

Mozarts Requiem machte die Vertonung einer Totenmesse, die bis dahin zu den Standardaufgaben aller Komponisten gehörte, zu einer hervorgehobenen, gleichsam eigenständigen musikalischen Gattung. Für viele Chöre ist so im Lauf der Zeit eine wichtige Aufführungstradition entstanden, an die man jetzt auch in Hannover wieder anknüpft.

Zwei unterschiedliche Stränge führen von dem Stück aus durch die Musikgeschichte. Eine Gruppe von Werken hält sich weiter streng an die Textvorgaben der Liturgie, die dem Requiem den Namen gegeben hat. Für den Gottesdienst ist die teils für sehr groß besetzte Musik aber nicht mehr gedacht: Es geht eher um eine spirituelle Auseinandersetzung mit den Inhalten der Messe. Die Beispiele dafür kommen meist aus dem katholischen Raum. Viel gespielte Werke sind etwa die von Hector Berlioz, Gabriel Fauré und Giuseppe Verdi. Komponisten wie Maurice Duruflé führen die Tradition bis weit ins 20. Jahrhundert fort.

Viele Aufführungen in Hannover

Die eher evangelische Fortschreibung von Mozarts Requiem-Konzept löst sich vom herkömmlichen Text. Der junge Johannes Brahms etwa hat in seinem „Deutschen Requiem“ biblische Psalmen vertont und damit den Fokus vom Totengedenken auf den Trost der Hinterbliebenen verschoben. Später kommen weitere Aspekte dazu wie etwa im 1962 komponierten „War Requiem“ von Benjamin Britten.

Konzerte in Hannover Am Sonnabend, 29. Oktober, 18 Uhr singen das Junge Vokalensemble und der Octopus Kamerkoor Antwerpen das Verdi-Requiem in der Markuskirche (auch am 30. Oktober im Mariendom Hildesheim). Am Sonnabend, 5. November, 19.30 Uhr kombinieren Studierende und Absolventen der Musikhochschule in der Neustädter Hof- und Stadtkirche Mozarts große g-Moll-Sinfonie mit seinem Requiem (auch am 13. November in der Stadtkirche St. Marien in Celle). Am Sonntag, 13. November, 18 Uhr, singt der Markus-Chor „Ein deutsches Requiem“ von Johannes Brahms in der Markuskirche. Am Sonnabend, 19. November, 20 Uhr, singt der Johannes-Brahms-Chor das Requiem von Maurice Duruflé in der Marktkirche. Am Sonnabend, 11. März 2023, dirigiert Andrew Manze eine Aufführung des „Deutschen Requiem“ im Rahmen des Brahms-Festival der Radiophilharmonie im Kuppelsaal.

Im regulären Konzertbetrieb konzentrieren sich Aufführungen all dieser Stücke in der Regel im Herbst in der Zeit um Allerseelen und Totensonntag. Allein in Hannover sind in den kommenden Wochen mindestens vier große Requien zu hören. Und doch fühlt es sich an, als sei diesmal mehr dabei als das übliche Termingeschäft: Das Bedürfnis nach Trost ist wohl so groß wie lange nicht.