﻿Vom Risiko neuer Musik: Musica assoluta spielt einen Tag lang im Klecks-Theater

Viele Spekulationen

Ein lauter Knall, der nächste gleich hinterher - Hannover wurde am 1. Mai gegen 13 Uhr unsanft aufgerüttelt. Was war die Ursache? Eine genaue Erklärung gibt es noch nicht. Aber vieles erinnert an eine ähnliche Situation, die es am 20. März gab. Damals knallte es in Wunstorf und Neustadt um kurz vor 10 Uhr.