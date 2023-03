﻿1500 Menschen erleben „Dirty Dancing“ in der Swiss-Life-Hall

Das war aufregend damals: Patrick Swayze und Baby vor 36 Jahren in „Dirty Dancing“. Das Musical liefert die bekannten Songs und Tänze aus dem Film, ein bisschen Nostalgie für die 1500 Besucherinnen und Besucher in der Swiss-Life-Hall.

Hannover. Große Freude geht durch die Zuschauerreihen in der Swiss-Life-Hall, als Baby sagt: „Ich habe eine Melone getragen.“ „Mein Baby gehört zu mir“, der Satz, mit dem Johnny seinen Abschlusstanz beginnt, ist ein weiterer, für den es spontanen Szenenapplaus gibt.

Vor 36 Jahren kam „Dirty Dancing“ in die Kinos. Ins kulturelle Gedächtnis hat sich der Film seitdem geradezu eingefräst. Und selbstverständlich geht es – man merkt es an den Reaktionen der 1500 Menschen in der Halle – auch darum, alles noch einmal zu sehen. Die ganze Liebesgeschichte im Kellermann’s Resort, das ganze Drama, das ganze Getanze, die ganzen Songs.

Seit 2004 ist das Musical auf Tour

Und selbstverständlich liefert die Musicalfassung das. 2004 hatte sie in Sydney Premiere, 2006 fand die Europapremiere in Hamburg statt. Durch den deutschsprachigen Raum tourt sie nun schon zum dritten Mal. Das Drehbuch geschrieben hat Eleanor B. Bergstein, die eigene Erlebnisse zum Drehbuch des Films verarbeitete.

Schwungvoll: „Dirty Dancing“ in der Swiss-Life-Hall. © Quelle: Ilona Hottmann

Natürlich müssen auch die Figuren diese Nostalgie mitspielen: Deike Darrelmann versucht, in der Hannover-Premiere ihre innere Jennifer Grey zu channeln, Máté Gyeneis Johnny fügt Patrick Swayzes Version ein Sixpack und ein breites Colgate-Lächeln hinzu. Darrelmanns Baby ist dabei ein wenig tollpatschiger als Greys Interpretation, Gyeneis Johnny hat nicht ganz die Tiefe von Swayzes, wobei es bei „Dirty Dancing“ ja auch eher nicht um subtile Figurenarbeit geht. Sondern, unter all dem Liebesgeschichten-Firlefanz, im Kern um einen Generationenkonflikt, das alte Lied der Jugend, die sich versucht, von ihren Eltern abzunabeln, versucht, sich zu finden, ihre Version einer besseren Welt mit einer guten Portion Hedonismus zu realisieren.

Alles auf den Punkt choreografiert

So geht es in den Dialogen immer wieder um die Konflikte der Generationen, die sich einerseits in Passagen über den Vietnamkrieg ausdrücken, andererseits aber auch in einer eingespielten Rede Martin Luther Kings, dann wieder darin, dass ständig alle in den „Süden“ wollen, um dort der Bürgerrechtsbewegung beizutreten. Die Figuren sind dabei Repräsentanten unterschiedlicher Generationen, unterschiedlicher Welten, mit unterschiedlichen Privilegien ausgestattet, die ihre Welten im Tanz kommunizieren, ihre Konflikte im Tanz austragen.

Doch selbstverständlich liegt in der Musicalfassung von „Dirty Dancing“ der Schwerpunkt auf dem Tanz: Die lächerlich-langweiligen Tänze der Erwachsenen, das haltlose Aneinandergereibe der Jugend, die langsame Annäherung von Baby und Johnny, die großen Ensembletänze, die kleinen Zweisamkeiten. Alles das ist auf den Punkt choreographiert, gerade Babys erste, stolpernde Versuche bis hin zum großen Finaltanz inklusive Hebefigur sind präzise gemacht und spaßig anzusehen.

Mehr Tänze als im Film

Gegenüber dem Film gibt es auch mehr davon – mehr Tänze, und vor allem auch mehr Songs, live gesungen vom Ensemble, hauptsächlich von dem Soulsänger Dennis LeGree und Bente Mulan Nanayakkara.

Am Ende gibt es in „Dirty Dancing – Das Original live on Tour“ also ein leicht erweitertes „Dirty Dancing“- Paket, das erfreulicherweise gar nicht erst versucht, mit Bühnenbild oder Effekten zu protzen, sondern sich auch auf Tanz und Musik verlässt, und wie der Film sein Gleichgewicht zwischen Kitsch und Gesellschaftsporträt sucht.